台青廖淑志：在大陸互聯網工作機會多薪水高

廖淑志超級喜歡大陸的國學熱，遺憾台灣把這麼美好的東西給遺忘。（中評社黃文杰攝） 中評社北京3月10日電（記者 黃文杰）2007年，廖淑志台灣大學日語系學業，考上北京大學中文研究所，比國民黨馬英九政府開放兩岸學生交流更早，2017年，廖淑志回到北京工作，從事網路新媒體工作，強烈感受大陸的快速進步，尤其是國學熱，想到這麼美的文化，台灣卻選擇給它忘記，實在太可惜。



大陸兩會召開，中評社採訪團隊關注涉台政策，也採訪在大陸的台生、台青生活狀況，目前在大陸新媒體東家APP工作的廖淑志，算是早期在大陸台生代表，80年後的她，當年以台灣學生到北大註冊報到，陸媒大幅報道，網路還查得到新聞，3年學業結束後回台工作，2017年又到北京工作，透過她的觀察，看看兩岸台生、台青在大陸的表現。



廖淑志告訴中評社，2017年回到北京，中間隔了7年，若加上在北大讀書的3年，剛好整整10年，那時候來北京唸書，台灣還不承認大陸學歷，拿到北大碩士學位，回台灣照樣要考學歷認證，碩士論文還要審議，不過那段在北京的求學生活，給了她很大幫助。



她說，因為家族的關係，特別是媽媽與外公都來自大陸，尤其外公是黃埔軍校，從小就被要求熟讀熟背唐詩三百首、四書五經，別人還在看巧連智（台灣幼兒教材），自己就開始看紅樓夢等經典，因此2007年台大畢業，家人很鼓勵來大陸唸書，



廖淑志說，畢業在台灣工作一段時間，看到中國有所謂“中國好詩詞”、“中國詩詞大會”節目，看完超級心動，很想報名參加，也知道大陸國學熱真的很熱，就思考是否可以發揮過去對於國學的熱愛，來大陸做出一番好成績，弘揚自己的使命。



她告訴中評社，大陸國學熱，真的沒有話說，記得10年前，剛到北京，確實很驚訝，周邊的北大學生，竟然沒有跟自己一樣的程度，這不是自誇，認為自己有多厲害，而是簡單一個詩詞歌賦或經典，隨便起個頭，就可以接下來背誦，在北大讀書好多同學都驚訝，你怎麼會背得出來？



廖淑志感嘆，看到台灣教育現在忙著“去中國化”、“去文言文”，這麼美的文化竟然要放棄，相當可惜，也更領悟到此地不宜久留，畢竟自己非常喜歡傳統文化，從小學這麼多，背這麼多，有義務去傳承，如果有一個地方，可以給她發揮所長，變成自己的職業工作，那就太快樂了。



因緣際會來到北京，先到一個企業幫博物館做數字化工作，寫文案及標案，那時還跟北京故宮合作，執行端門數字展某一部分，又透過學長接觸杭州東家APP，看了東家APP非常喜歡，因為內容都是傳統中國手工藝術品，把匠人跟消費者做連接，能夠做到這個程度不容易，畢竟線上消費又是高單價，要讓網友認識，賣的東西是值得的，而且是真的，認為這個團隊非常有才華，願意加入一起學習。



怎樣看這波大陸國學熱？



廖淑志解釋，大陸經濟生活富庶，但是精神還是缺失，不能成為生命的指標，可是想要去追尋舊的文化，身邊沒有這麼多完整的資源，可以有系統的去學習，就會看到，一般人把傳統文化當成傳銷的內容，這跟台灣過去從小培養讀經學習，還是有差別，真正的精華要從小去學習，一路伴著生命的成長，豐富自己的人生，這才是文化的底蘊。



“我覺得可以用我自己的例子來告訴大家”，廖淑志說。



她說，自己從事的是新媒體，新媒體就是需要有趣的遊戲，年輕人喜歡的語境，在北京工作一段時間，發現自己優勢還存在，國學是本科也是底子，輕鬆使用中國經典材料，大陸在寫文案會出現呆板的窘境，反觀台灣寫文案或語境，相對有趣，程度會更高。這也是台灣人的優勢。



廖淑志認為，這麼美的文化，台灣人給它忘記，真的太可惜，就像美國人。即使高中生也要學莎士比亞。不會說因為英國獨立了，我就不去學，美麗的東西及美麗的文字，是超越世界級超越國界，超越意識形態，希望永遠不要忘記，希望我的下一代也不要忘掉，而且以學習為榮。



她分析，台灣青年在大陸工作，對企業的忠誠度夠，做事比較細膩，在做策劃及執行，會想得更周全，當然一般人都認為，大陸具有狼性，台青在這裡無法適應，其實這跟狼性或不狼性沒有關係，來大陸創業工作都有自己目標。更想要拼搏的野心。還有想要執著的方向。



廖淑志說，別忘記自己想要的目標，想好方向，好好發揮自己的優勢，不會比不上大陸的競爭者，況且台灣從製造業到網絡的產業轉型，沒有完成，在大陸互聯網工作機會很多，薪水也很高。更重要是互聯網的工作機會，可以給文科很多就業機會，台灣提到互聯網，多半都是科技業，可以提供的工作都給理科，在台灣沒有辦法找到好的工作，歡迎來大陸投入互聯網。