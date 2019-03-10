台青廖淑志：台生大陸求學可以交到真心朋友

台青廖淑志在北京從事新媒體。（中評社黃文杰攝） 中評社北京3月10日電（記者 黃文杰）來大陸工作的台灣青年廖淑志接受中評社訪問表示，過去在北京求學，加上現在從事新媒體，更加體認人脈的重要性，她建議台青想來大陸工作，可能的話先來大陸讀書，最好讀頂尖大學，在大陸只有一次，可以交到真心的朋友，就是在大陸讀書的時候。



廖淑志，台大日語系畢業，2007年考取北京大學中文研究所，從台灣到北京讀書，3年後拿到學位回台灣，不過當時大陸學歷並不被台灣承認，還要考學歷認證，論文也還要經過審查，在台灣工作一段時間，2017年來北京工作，目前在東家APP擔任新媒體，大陸召開兩會，中評社關心台生台青台師台商，約訪在大陸求學與工作的廖淑志進行採訪。



被問到大陸惠台31條措施，是否有助於台青在大陸就業創業協助？台生來大陸讀書是否更方便？



廖淑志告訴中評社，距離她2007年來北京讀書，超過10年，不太清楚現在台灣學生來大陸讀書的現況，但是從大陸官方說法，對台生錄取標準降低，廣開大門歡迎台生來大陸讀書，但頂尖高校未必更寬鬆，包括北大、清華、上海復旦等名校，錄取分數更高，競爭更激烈。



她誠心建議，如果有想要來大陸工作的，最好也來大陸讀書，而且儘量就讀頂尖大學，大陸或者說華人世界還是很看人脈，頂尖大學的老師及同學是最好人脈，在校環境裡比較單純，這種單純情況容易交到一輩子的真心朋友。



2017年又回來北京工作，廖淑志特別有感受，原來當年在北大讀書的老師與同學，都是現在工作可以用得到的人脈。“我用得到，而且現在還用得到”。



廖淑志形容，在大陸只有一次可以交到真心的朋友，就是在大陸讀書的時候，好比要負責互聯網或新媒體的投融資，我的北大同學馬上派上用場，幫我安排，畢業10年，北大同學在各行業各領域都是佼佼者。



3年前來北京唸書，會很苦嗎？廖淑志說，因為國學底子夠，又是讀自己喜愛科目，比大陸同儕程度更好，讀來沒有困難，在北大學長姐與學弟妹，都是一輩子的財富。



對於《惠台31條》措施實施滿週年看法？



廖淑志認為，對於台胞在大陸的工作及居住創業，一定要正面意義，至於要怎麼去落實？還是要看各省市政府相關規定，廈門給了更好的條件，北京在落實比較慢，不過最好的機會還是在北京、上海、廣州、深圳，再加上杭州，這5個城市。



怎樣看大陸與台灣發展新媒體？



廖淑志說，她還在摸索與學習，不過台灣來大陸投入互聯網或新媒體確實有優勢，一來，台灣從小培養獨立思考，個性也比較活潑，很愛搞笑，對於事物美感也強，這在從事網站小編或文案撰寫，都是優勢，但缺點就是，不太接地氣，不知道大陸的笑點在哪裡，會很辛苦。



她分析，新媒體最大特性，就是要引人注意，進一步願意幫忙轉發，因此內容要非常有趣，不管文章再好、再有深度，沒有哏，引起不了別人看完轉發慾望，都是廢掉，因此逼自己要好好看大陸的節目，了解大陸捧哏方式，看看大陸的笑點及網絡用語，才能更快接地氣。



廖淑志也透露一個有趣現象。



本身也是外省子弟的她，從小演講比賽得獎，講起普通話沒有“台灣國語”，嚴格說來，還有是所謂的“台灣腔”。



公司有次找廖淑志拍影片，她自知不夠漂亮，但是導演就是指定她拍“抖音15秒”，還要配音。



“我說我又不漂亮！”廖淑志跟導演溝通半天，才知道，大陸聽台灣腔，是軟軟的腔調，比東北硬腔更有話題，尤其錄抖音錄短視頻，模仿各省各地腔調。一定包括台灣腔。



廖淑志也遇到，在外面談合同，發現對方大半時間都不講話，後來才知道，原來喜歡台灣腔，相對於北京捲舌音，有非常大的特色。來北京根本不用刻意消除自己台灣腔。