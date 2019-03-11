趙世聰：台灣手上可供談判的牌愈來愈少

前台生會長趙世聰。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月11日電（記者 倪鴻祥）民主協商“兩制台灣”方案，近來因大陸正進行一年一度的政協與人大會議而熱議， 前台生會長、目前攻讀北京清華大學法學博士班的趙世聰接受中評社訪問時表示，台灣手上可供談判的牌愈來愈少，與其等到大陸施以強大壓力逼談，台灣還不如趁現在要求有尊嚴的對談，否則等到美國無法涉足東亞的時候，台灣會完全沒籌碼談。



趙世聰，45歲，是“總統府”前資政趙守博的兒子，台灣大學哲學系畢業、北京大學民商法學碩士、曾任法律事務所執行長、台灣留學大陸青年學生發展協會理事長、國民黨青年團大陸台生分團長等職務，目前為國民黨中央委員、在北京清華大學法學院攻讀博士班。



趙世聰質疑，民進黨蔡政府以《兩岸人民關係條例》規定處5年以下徒刑為由，禁止台灣民眾赴陸參與民主協商“台灣兩制”方案，也擺明反對去談，請問他們未來到底想走什麼路？



他表示，大陸現在愈來愈強、愈來愈厲害，台灣手上可供談判的牌的愈來愈少，美國有人提出“中國崩潰論”，認為這種體制會潰散，但提出這種論點的人根本不成氣候，而且經過20幾年，大陸愈來愈強、愈來愈厲害；“崩潰說”在可預見的未來根本不可能出現。



他指出，大陸國家領導人習近平曾說不可能讓問題一直拖下去，與其等到大陸施以強大的壓力逼台灣談，台灣還不如趁現在要求有尊嚴的對談，否則等到大陸有天真的成為世界第一大經濟體，或者美國無法涉足東亞的時候，台灣會變成完全沒籌碼談了。



他認為，未來國民黨若是執政，兩岸或許可以透過平台先坐下來，在對等基礎下進行對談，可先形成鬆散的邦聯形式，再進一步談未來走向；如果不談，就算台灣要拉美國、日本當靠山，請問美、日憑什麼要替台灣衝鋒陷陣？



他說，雖然台灣人聽到“一個中國”會聯想到“中華人民共和國”，擔心會失去現在的生活形式，所以主張維持現狀，但這個主動權不在台灣，而是在大陸，與其消極對抗，還不如主動想辦法去因應。



趙世聰告訴中評社，最不能認同民進黨蔡政府老覺得別人會替台灣出頭，因為要美日等國替台灣打仗門都沒有；美國經歷過越戰韓戰等戰役，最喜歡打代理人戰爭，美國知道不可能像消滅伊拉克一樣消滅中國大陸，所以要台灣替美國做一些事，但又畫設一條線不准台灣超過。



他表示，蔡英文發現搞對抗可以讓她民調升高，所以不斷炒作兩岸對抗，連蘇貞昌都說要拿掃帚拚命，全在製造同仇敵慨的氣氛，可是如果有決心就不要講空話，不能一面喊獨立，一面喊對抗，卻又不備妥充足的戰力，這樣不是很好笑嗎？



趙世聰指出，很多人拿西藏的和平協議來比較國民黨提出的和平協議，其實兩者時空背景差很大，首先是西藏當年打敗仗，但現在台灣至少堅持70年沒戰爭。

