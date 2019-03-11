前台生會長趙世聰：台生也愛台灣不該被質疑

前台生會長趙世聰。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月11日電（記者 倪鴻祥）前台生會長、攻讀北京清華大學法學博士班的趙世聰接受中評社訪問時表示，民進黨政府有意修法限制申領大陸居住證者在台的公民權，對大陸學歷認證又多所刁難，感覺就是不斷在逼台生選邊站，其實台生也愛台灣，民進黨政府不該質疑台生，把台生往外推。



趙世聰，45歲，是“總統府”前資政趙守博的兒子，台灣大學哲學系畢業、北京大學民商法學碩士、曾任法律事務所執行長、台灣留學大陸青年學生發展協會理事長、國民黨青年團大陸台生分團長等職務，目前為國民黨中央委員、在北京清華大學法學院攻讀博士班。



趙世聰表示，20年前他考上北京大學民商法學公費生資格，取得碩士學位後返台工作十幾年，認為有必要更上一層樓，所以再次赴大陸攻讀博士學位。



對於20年前赴陸就學與現在赴陸就學的差異，趙世聰指出，以前台生赴陸就學多讀歷史、中文、考古等，2000年後有政法、經濟類，近十幾年來則是攻讀各個科系都有，不管是醫科、理工科，台生願意來唸的愈來愈多元化，主要是這些年大陸實力增加，很多方面已趕上世界水準，例如電商、新媒體等大陸都走在世界的前端，在台灣無法學到，只有到大陸才能學得到。



他說，很多人都誤以為到大陸唸學位很容易拿到，其實“985院校”（即大陸“教育部”為了建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計劃）真的非常不容易拿學位，大陸對台生提供許多生活便利，但沒放鬆對學業的要求。



台灣至今不承認大陸的醫學院、中醫文憑。趙世聰向中評社表示，醫師、中醫、律師都是很地域性的，每個地方的職業公會採保護主義，包括美國、菲律賓都一樣，但台灣比較奇怪，對波蘭或不是世界上第一流的學校醫學系都願意放寛，雖然也是要考試通過才算，但對嚴謹的大陸高校卻把關更嚴，實在沒道理。



20年前與現在就學條件的差異，趙世聰認為現在的獎學金會愈來愈多樣化，但主要在於制度改變，他攻讀碩士時是公費制，唸書不用錢，現在變成獎學金制，但以台灣人而言，學費仍較台灣便宜。



對於國台辦去年提出31條惠台政策，趙世聰指出，當然比20年前有更多優惠，更能讓台生融入生活，不過主要還是看各地方政府怎麼落實，而且現在台生想法多元，有人以大陸為跳板再赴歐美各國攻讀博士，也有人畢業後留大陸就業。



趙世聰說，雖然大陸單方面給台生很多優惠政策，有利台生就學，但因為兩岸政府交流中斷，雙方關係轉壞，讓民進黨政府有一點要台生回台後選邊站的意思，除學歷認證刁難，也不易擔任公職；現在又說要修法限縮申領居住證者在台公民權，根本不合理，台灣現在採戶籍制度，但擁有居住證並不代表有戶籍，一旦從嚴解釋，又會變成是逼人選邊站的問題，民進黨政府不應把台生往外推，其實台生也愛台灣，不該被質疑。