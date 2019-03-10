趙世聰：按黨內文化韓國瑜不可能拚2020

國民黨中央委員趙世聰。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月10日電（記者 倪鴻祥）外界希望高雄市長韓國瑜代表中國國民黨角逐2020大位，國民黨中央委員、前台生會長趙世聰接受中評社訪問時表示，現在台灣雖然是網紅政治，但如果按照傳統黨內文化，韓國瑜對黨主席吳敦義、和前“立法院長”王金平的知遇之恩，反而不可能出來角逐2020大位。



趙世聰，45歲，是“總統府”前資政趙守博的兒子，台灣大學哲學系畢業，、北京大學民商法學碩士、曾任法律事務所執行長、台灣留學大陸青年學生發展協會理事長、國民黨青年團大陸台生分團長等職務，目前為國民黨中央委員、攻讀北京清華大學法學院博士班。



趙世聰認為，台灣現在走網紅政治，韓國瑜網路聲上領先藍綠群倫，不能說100％不會出來拚2020大位，但台灣的媒體、網路聲量都在塑造韓，從國民黨傳統的政黨文化來看，如果還是按照以前的步數在走的話，韓面對吳敦義與王金平的知遇之恩，反而不可能出來角逐2020大位。



他表示，王金平雖然也表態要選，人和沒問題，而且王對人的記憶跟吳敦義一樣好，認人功力一流，但問題在於王的年紀太大（王78歲）。



對於前主席朱立倫，趙世聰指出，朱或許比較符合年輕人的口味，但也有年輕人對朱2016年大選“換柱”感到反感（換洪秀柱改朱立倫自己選），覺得朱太精明很會為自己打算，沒有親和力，因此“換柱”讓朱傷很大。



他說，吳敦義擅長組織戰，黨代表、中央委員、中常委大多數挺吳，所以吳最可能出線，但吳的問題是民調支持一直無法拉高，這是一個致命傷，這也是為什麼現在黨內群雄並起的原因之一，吳必須要考量外界氛圍，至於會不會讓人含淚投票，這得要進一步觀察。



趙世聰表示，除非馬英九不甘寂寞，否則馬不太可能出來選，因為台灣人不會想讓已經執政8年的人再出來執政，這只要看去年九合一選舉，蘇貞昌大敗就可以證明。



趙世聰說，老實講現在的狀況並不是國民黨做的多好而獲得支持，而是民進黨蔡英文政府做得太差，所以民怨沸騰，如果這時候國民黨再推出一個大家不感興趣的候選人出來的話，2020要贏的確是有一點難度，所以不管怎麼樣，這樣都應該要選出一個在民調上、輿論上都還算有一定支持度的候選人，才有可能贏回2020的執政權。

