工黨領導層放棄支持“脫歐”二次公投

圖片來源：網絡 中評社北京3月9日電／英國《獨立報》7日獨家披露，最大反對黨工黨領導層“在任何情況下”都不支持就英國是否退出歐洲聯盟再次舉行公民投票。



這顯現工黨領導層對“脫歐”二次公投的態度出現大幅轉變。



【轉變】



知情人士說，工黨領導層現在只支持對首相特雷莎·梅與歐洲聯盟達成的“脫歐”協議作公投；領導層同樣不支持讓民眾就“軟脫歐”公投，即便英國能以工黨支持的較軟方式“脫歐”。



報道說，工黨領導人傑裡米·科爾賓目前致力於爭取議會下院支持“軟脫歐”，而不是最終讓民眾投票決定如何脫歐。



科爾賓先前公開支持就“脫歐”作二次公投。但他7日告訴英國《每日鏡報》，前一天與保守黨籍前官員奧利弗·萊特溫和尼克·博林以及工黨議員露西·鮑威爾和斯蒂芬·金諾克的會晤讓他“比以往更確信”，有望達成“軟脫歐”協議。



萊特溫和博林推出“共同市場2.0”方案，提議英國“脫歐”後繼續留在歐洲統一市場並與歐盟維持某種形式的關稅同盟，亦即“軟脫歐”。這與工黨提出的“脫歐”方案有相當程度的重叠，顯示“軟脫歐”可能贏得跨黨派共識。



科爾賓說，達成“軟脫歐”協議是1700萬支持“脫歐”和1600萬支持“留歐”的選民所能達成的“最佳妥協”。