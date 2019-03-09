堅稱無“不當施壓”　特魯多拒絕道歉

中評社北京3月9日電／加拿大總理賈斯廷·特魯多7日再次否認對前司法部長喬迪·威爾遜—雷布爾德施加壓力、要求給一家涉嫌貪腐的建築企業“開後門”。



醜聞發酵以來，助手和內閣成員相繼辭職，反對黨呼籲總理辭職。特魯多沒有道歉，只是說會“吸取教訓”。



【否認“施壓”】



特魯多當天在首都渥太華召開新聞發布會，正面回應“干預司法”指認。他說：“我們的體系、法治和制度的完整性沒有受到破壞。不當施壓從來沒有發生過。”



威爾遜—雷布爾德上周在議會眾議院作證，指認特魯多和多名幕僚、政府官員“持續不斷”施壓，甚至“暗含恐嚇”，要求她指示檢察官對涉嫌行賄的SNC—蘭萬靈集團公司網開一面，以巨額罰款替代刑事訴訟。



按照威爾遜—雷布爾德的說法，她因不妥協而遭“降職”，今年1月內閣改組時失去司法部長職務，調任退伍軍人事務部長。她2月12日請辭。



特魯多說，他去年9月17日與威爾遜—雷布爾德討論SNC—蘭萬靈集團所涉指控。對方告知，不會尋求“罰款代刑訴”的所謂“補救協議”；而“我強調保護加拿大就業崗位的重要性，並且重申它是國家重大議題之一”。



特魯多認為他和幕僚的做法沒有不妥，只不過告訴威爾遜—雷布爾德，這家企業一旦獲罪將失去承接政府工程項目的資格，可能危及數以千計就業崗位。



SNC—蘭萬靈集團在加拿大雇有9000名員工，董事長凱文·林奇曾任聯邦民政局局長。檢察機關4年前指控這家企業涉嫌2001年至2011年向利比亞官員行賄，以獲取利比亞政府工程合同。



【沒有“道歉”】



按照特魯多的說法，他和其他官員原先以為，只要案件審理沒有終結，威爾遜—雷布爾德願意聽取有關如何處置SNC—蘭萬靈集團的“不同角度”意見，“我們現在明白，她當時沒有打算改變主意”。



特魯多說，威爾遜—雷布爾德沒有向他抱怨過承受“不當施壓”，他“遺憾雙方對事態的感受不同”。



他說：“回顧過去幾周，我們要從中吸取不少教訓……要反思、諒解，下次做得更好。”



特魯多現年47歲，2015年11月就任總理，承諾行事方式“光明正大”、承擔更多責任並增加內閣中的女性人數。只是，為涉腐企業“開後門”醜聞已經讓內閣“折損”兩名知名度頗高的女部長。



威爾遜—雷布爾德指認“不當施壓”官員包括特魯多的首席助理傑拉德·巴茨，後者上月18日辭職。加拿大國庫委員會主席簡·菲爾波特不滿政府對醜聞的處理方式，4日辭職。



【危及“信任”】



加拿大反對黨保守黨領導人安德魯·希爾多次呼籲特魯多下台，對特魯多的回應不買賬。



希爾在多倫多告訴媒體記者，特魯多的解釋“十足虛情假意”，“加拿大人對賈斯廷·特魯多的信任已經受到侵蝕”。



路透社報道，加拿大執政黨自由黨一些議員私下抱怨特魯多幕僚團隊對這樁醜聞處理不當。



SNC—蘭萬靈集團公司總部設在人口大省魁北克。特魯多領導的自由黨希望在這個省贏得更多選票，增加在10月議會選舉中的勝算。醜聞發酵必將拖累自由黨選情。



加拿大納諾斯研究公司5日發布每周民意追蹤調查，顯示自由黨所獲民意支持率為34%；保守黨為35%。1月8日民調顯示，自由黨和保守黨的支持率分別為39%和33%。



（來源：新華網）