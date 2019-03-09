﻿韓美林雕塑亮相鳳凰中心

中評社香港3月9日電／記者趙一存北京報道：昨日，一場建築與藝術相結合的雕塑展亮相北京鳳凰中心，共展出著名藝術家韓美林創作的雕塑精品八十餘件。作為鳳凰衛視的年度大展，是次展覽備受關注，韓美林亦表示，此番挑選的展品在風格上契合鳳凰中心這個有未來感、現代感的建築，其中一部分較為抽象、有線條感的雕塑，暗合了鳳凰中心包容開放的理念，而“未來還會根據鳳凰中心的空間進行創作”。



展現人文主義關懷



這場名為“美無止境——韓美林的雕塑世界”的展覽，呈現了韓美林具有代表性的雕塑作品，其中包括韓美林於二○一五年初為紀念世界反法西斯戰爭勝利七十周年、聯合國成立七十周年特意創作的《和平守望》，二○○八年被大英博物館收藏的青銅雕塑《馬》，表現人文主義關懷的《母與子》系列，各具特色、頗為可愛的《豬》、《熊貓》、《熊》、《馬》、《牛》等動物系列，及其最具實驗性的《人體》、《天書》等十餘個系列。



值得一提的是，韓美林創作的形態各異、憨態可掬的小豬雕塑，今年年初曾在故宮博物院展出，在為期四十五天的展覽中吸引了近五十萬觀者欣賞。



永葆與時俱進品格



此番展出雕塑作品的材質亦各有不同，《人體》系列雕塑為青銅作品，《天書》系列則主要為鐵質。對於自己的創作風格，韓美林坦言，隨著時代的發展變遷，“搞藝術”亦不能一成不變，雖然自己的作品已經呈現多樣化的形態，但還需要“跟上時代步伐”。他說：“雖然我今年已經八十三歲了，但還必須前進。”



是次展覽作為鳳凰衛視的年度大展，備受關注。鳳凰衛視執行董事王紀言就表示，將鳳凰中心的開年大展交給韓美林，是因為鳳凰中心的建築風格與韓美林大氣磅礴，自由奔放的藝術作品相契合，展覽讓人感受到“美無止境——韓美林的雕塑世界”的藝術氛圍和神奇的魅力。韓美林亦表示，此番挑選的展品中有一部分比較抽象、有線條感的雕塑，更能搭配和表達鳳凰中心包容開放的理念。他還透露，未來工作的重點，就是“根據鳳凰中心的空間進行創作”。



（来源：大公报）