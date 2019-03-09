韓國總統改組內閣　提名7名新長官

中評社北京3月9日電／韓國總統文在寅8日宣布改組內閣，提名包括統一部在內的7個部門新任長官。



這是文在寅就任總統以來最大規模內閣重組，也是他繼去年8月之後再次改組內閣。總統府青瓦台發言人金宜謙說，這次改組內閣正值文在寅政府執政中期，取得能讓國民切身感受到的施政成果十分重要，此次提名人選具備達成相關成果的能力。



在此次改組中，統一部長官更替備受矚目。文在寅提名現任韓國統一研究院院長金煉鐵出任統一部長官，接替統一部現任長官趙明均。金宜謙介紹說，金煉鐵具備學界和政策經驗，是南北關係領域數一數二的專家，對韓朝合作和朝核問題有專業見地，同時對政府政策理解深入，兼備卓越的組織管理能力。



韓國輿論認為，在當前半島形勢下，如何履行韓朝間達成的協議並通過促進南北合作推動朝美展開持續磋商和對話是統一部長官面臨的課題。



此外，文在寅還提名國會議員樸映宣、陳永分別為中小企業與初創企業部長官和行政安全部長官，全羅北道前政務副知事崔政浩為國土交通部長官，中央大學藝術管理學教授樸良雨為文化體育觀光部長官，韓國科學技術院電氣電子工學部教授趙東浩為科學技術信息通信部長官，世界海事大學教授文成赫為海洋水產部長官。文在寅當天還提名2名次官級人選。



按規定，部門長官提名人需接受國會聽證，但無論國會通過與否，都可以最終獲得任命。



（來源：新華網）