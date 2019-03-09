﻿民主黨美化“獨”人　憤怒家長示威抗議

中評社香港3月9日電／四名理工大學學生因去年10月辱罵及涉嫌禁錮副校長和學務長，日前被學生紀律委員會處分，校方堅定掃“獨”的做法獲各界點讚。然而民主黨卻逆民意發表美化粗暴惡行的聲明，引發各界憤怒和不滿。近日不少市民自發組織集會示威，昨日上午，團體“愛國者聯盟”20餘名成員來到民主黨總部請願，抗議民主黨美化“港獨”分子，企圖誤導香港青年。



將校園事務政治化



“反對政治介入，維護學校自由！”“鴿黨誤導港青，縱容孩子犯法！”昨日上午11時許，來自團體“愛國者聯盟”的20多位市民在民主黨總部所在恆利商業大廈地下集會，他們手持“反對民主黨美化『港獨』言行，誤導青年犯法”的標語，高呼口號。參與請願的莊先生表示，民主黨不分青紅皂白企圖美化“港獨”分子粗暴言行的舉動令人愕然，更妄圖將校園事務政治化，給學生灌輸錯誤思想，將校園原本安靜的讀書氛圍攪得烏煙瘴氣，身為學生家長的他對此非常擔憂。



“愛國者聯盟”成員隨後步行至大廈三樓民主黨辦公地點遞交請願信，他們呼籲民主黨保持清醒，勿與鼓吹“港獨”的個人或團體沆瀣一氣。



“愛國者聯盟”希望全港各界攜手努力，還莘莘學子純淨的求學環境，堅決抵制任何妄圖滲透校園的“港獨”分子。



（來源：大公報）