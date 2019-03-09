美國載人版“龍”飛船完成首次試飛

中評社北京3月9日電／在國際空間站停留5天後，美國太空探索技術公司的首艘載人版“龍”飛船8日凌晨脫離空間站，並於6個多小時後順利濺落在預定的大西洋海域，完成首次試飛任務。



美國航天局的直播畫面顯示，“龍”飛船於美國東部時間8日2時32分（北京時間8日15時32分）離開國際空間站。在近地軌道飛行5個多小時後，“龍”飛船點燃推進器開始回歸。隨後，飛船的4個降落傘展開，以減緩飛船下降速度。



美國東部時間8時45分（北京時間21時45分），“龍”飛船落入佛羅里達海岸附近的大西洋海域。太空探索技術公司的回收船負責打撈飛船，並將其運回陸地。



美國航天局局長布里登斯廷當天表示，在順利完成國際空間站任務後，載人版“龍”飛船成功落入大西洋，成為人類太空飛行新時代的又一里程碑，距離“龍”飛船從美國本土將美國宇航員送入太空的目標更近了一步。



據美國航天局介紹，“龍”飛船此次向國際空間站送去約200千克物資和設備，並將約150千克科學工具、空間站設備等帶回地球。



此次載人版“龍”飛船進行不載人試飛，飛船上載有一個身穿白色宇航服、名為“里普利”的假人模型。其頭部、頸部和脊柱等裝有多個傳感器，用於收集飛船飛行過程中的相關數據。飛船回收後，科研人員將分析所有相關數據，為將來的載人飛行做準備。



按照設計，載人版“龍”飛船可在空間站停留210天，但這次執行任務的“龍”飛船只在空間站停留5天。



這次試飛旨在驗證載人版“龍”飛船安全運送宇航員往返國際空間站的能力，是美國在航天飛機退役近8年後邁出的恢復載人發射能力的關鍵一步。按照美國航天局的計劃，本次試飛成功後，載人版“龍”飛船將於今年7月進行首次載人飛行，將兩名美國宇航員送往國際空間站。



（來源：新華網）