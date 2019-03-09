﻿推醫改失利　芬蘭總理下台

中評社北京3月9日電／據法新社及路透社報道：芬蘭總理西比萊（Juha Sipila）因推動社會及醫療改革失敗，8日向總統尼尼斯託請辭並獲接納。不過，由於4月14日的大選迫近，總統要求西比萊繼續留任直至新一屆政府產生。



據報道，總統辦公室當天發表聲明確認，西比萊已經向總統正式提交了辭職信並獲得批准，西比萊所屬的中間黨議會領袖安迪.凱科寧透露，西比萊辭職是因為他無法在任期內完成醫療改革。其後西比萊在聲明中也稱，社會改革是政府的主要目標之一，而歐盟催促他完成改革的壓力很大，現在時間已經不夠了，“這令人非常失望。”



芬蘭議會將於4月14日舉行大選，並將於7月接任歐盟輪值主席國。尼尼斯托要求西比萊留任到新政府組閣完成。中間黨議員薩托南稱，相信西比萊辭職對局勢無太大影響，因任期本身亦接近完結。



芬蘭有552萬人口，平均壽命81歲，65歲以上人口佔21.51%，整體失業率高達22.5%。過去12年來，多屆政府都嘗試推動醫改，皆受到強大阻力，並導致政府分裂。



2015年上台的西比萊將健康和社會改革作為他職務的首要任務之一，以減少快速老齡化而不斷膨脹的成本人口。他提出目標，要在2019年至2029年間，將社會及醫療支出的年增長率從目前的2.4%，降低至0.9%，到2029年將減少30億歐元公共支出。



（來源：大公報）