強硬派出任伊朗最高司法官

中評社北京3月9日電／伊朗最高領袖哈梅內伊7日任命該國強硬派代表、前總統候選人萊希為該國司法總監，這讓後者成為伊朗司法領域的最高官員。有分析認為，此舉意在制衡伊朗溫和派，也是為了更加強硬地回應美國的挑釁。同時還有猜測認為，萊希可能接任哈梅內伊成為下一屆伊朗最高領袖，將對德黑蘭的對外政策產生重大影響。



伊朗官方通訊社伊通社7日突報道稱，稱哈梅內伊正式任命萊希為司法總監。哈梅內伊在任命聲明中表示，之所以這樣做是因為萊希在司法和神學方面的豐富知識、公正無私的精神、極高的可信度以及多年的司法工作經驗。他呼籲萊希在新崗位上和“人民、革命站在一起，反對貪腐”。



卡塔爾半島電視台稱，現年58歲的萊希1981年進入伊朗司法部門，曾擔任德黑蘭總檢察長、司法部長等要職。2017年，萊希首次進入政界，在總統選舉中與現任總統魯哈尼競爭，獲得了38%的票數，而魯哈尼贏得了57%的選票。《環球時報》記者了解到，萊希不僅是選舉伊朗最高領袖的伊朗專家會議的成員，也是主管宗教聖城馬什哈德伊瑪目禮薩聖陵的現任監護人，具有非常雄厚的財力和宗教影響力，和伊朗伊斯蘭革命衛隊關係也非常密切。路透社等媒體稱，萊希是哈梅內伊的學生，但在他對外公布的簡歷上，並沒有這一條。



此次任命引起伊朗國內的高度關注，因為前司法總監拉里賈尼的任期還沒有結束，此時任命其繼任者是前所未有的事情。《華爾街日報》稱，萊希的任命增大了伊朗強硬派的控制範圍，進一步邊緣化了改革派。雅裡安戰略研究所所長穆哈比安教授認為，伊朗需要強硬的“戰士”來應對美國總統特朗普的強硬態度。



《華爾街日報》等媒體稱，萊希很有可能成為下一屆伊朗最高領袖。不過路透社稱，如果萊希接替哈梅內伊的話，美國希望通過施壓改變伊朗內政外交政策的可能性會更小。不過報道稱，萊希接替哈梅內伊的可能性並不大。



（來源：環球時報）