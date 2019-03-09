因生子想回國的英國IS新娘被曝孩子已死亡

中評社北京3月9日電／據美國有線電視新聞網（CNN）3月9日報道，庫爾德紅新月會證實，曾加入極端組織“伊斯蘭國”（IS）的英國少女沙米瑪•貝古姆的孩子已於7日死亡。



據報道，貝古姆15歲時與兩名同學一起從倫敦乘飛機飛往土耳其，隨後越境進入敘利亞，加入了IS組織。上個月（2月），她公開請求英國政府允許她返回英國，從而登上了國際媒體的頭條。



報道稱，今年19歲的貝古姆於2月在敘利亞難民營生下了自己的孩子賈拉。7日，賈拉的健康狀況惡化後，庫爾德紅新月會的醫務人員將貝古姆和賈拉從霍勒（Al Hawl）難民營轉移到敘利亞北部哈塞克市的主要醫院。庫爾德紅新月會稱，賈拉在到達醫院幾個小時後死亡。



最初關於嬰兒健康情況的報道相互矛盾，敘利亞民主力量發言人穆斯塔法•巴利在推特上表示，有關嬰兒死亡的報道是假的。CNN記者已聯繫英國外交和聯邦事務部徵求意見，但尚未收到答覆。



貝古姆的兒子賈拉是在“伊斯蘭國”組織最後一個敘利亞飛地巴古斯的戰鬥中死亡的幾十名兒童之一。國際救援委員會表示，近100名兒童在去往敘利亞北部的霍勒難民營途中或在抵達難民營後不久死亡，原因是缺乏食物、水和醫療保健。國際救援委員會稱，那裡的局勢已達到“臨界點”。



貝古姆在生產前向英國《泰晤士報》表示，她想回英國生孩子。貝古姆稱，她已經有了兩個孩子，他們在嬰兒時期死於營養不良和疾病。幾天後，她生下了賈拉，此後的幾個星期內，她一直在反對英國政府取消她的國籍以阻止她回家的計劃。



CNN下屬的獨立電視台“ITV News”報道稱，貝古姆的家人收到了英國內政部的一封信，信中說（內政部）已經下令取消她的國籍。這封信的目的是告知貝古姆的家人內政部的最新決定，以及他們擁有上訴的權力。貝古姆對“ITV News”表示，這封信的副本“讀起來有點令人心碎”，她表示英國內政部這一舉動“（令人）難以接受”，“對我和我的兒子來說有點不公平”。



英國內政部這一決定引發了對其合法性的爭論。內政部發言人告訴CNN，內政大臣可以剝奪某人的英國公民身份，“只要這不會使這個人成為無國籍者”。



一直與貝古姆的家人保持聯繫的前倫敦警察廳總警司司長達爾布稱，貝古姆的家人有孟加拉血統。然而，孟加拉國外交部在一份聲明中稱，貝古姆不是孟加拉國公民，她也從未訪問過孟加拉國。



上個月，貝古姆的妹妹雷努寫信給英國內政大臣賽義德•賈維德，請求他幫忙將貝古姆的兒子帶到英國。在BBC獲得的一封信中，雷努稱她姐姐的兒子賈拉是“一個真正無辜的人”，並補充說，他“不應該失去在這個國家安全長大的特權”。



賈維德此前曾表示，失去國籍的聖戰分子的子女仍有可能是英國人。賈維德說，“孩子們不應該受苦，因此，如果父母中的一方確實失去了英國公民身份，那也不會影響他們孩子的權利。”



（來源：環球網）