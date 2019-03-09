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特朗普將正式實施針對跨性別者的軍隊禁令
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2019-03-09 11:47:06
中評社北京3月9日電／美國《國會山報》9日最新消息，特朗普將正式實施針對跨性別者的軍隊禁令。
奧巴馬時期宣布政策允許跨性別者入美國軍隊服役。特朗普上台後致力於推翻這一決定。
（來源：環球網）
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