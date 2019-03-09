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特朗普將正式實施針對跨性別者的軍隊禁令
http://www.CRNTT.com   2019-03-09 11:47:06


　　中評社北京3月9日電／美國《國會山報》9日最新消息，特朗普將正式實施針對跨性別者的軍隊禁令。

　　奧巴馬時期宣布政策允許跨性別者入美國軍隊服役。特朗普上台後致力於推翻這一決定。

　　（來源：環球網）

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