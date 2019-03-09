王受文：中美正全力磋商　取消相互加征關稅

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在回應關於中美經貿磋商的問題時表示，中美雙方經貿團隊都在全力落實兩國元首達成的共識，取消所有相互加征的關稅，使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來。



以下為文字實錄：



彭博新聞社記者：我的問題提給王受文副部長。中國是否接受漸進式地取消關稅作為協議的一部分？中國是否會接受美國的執行機制？即根據中國落實協議的情況來決定是否取消關稅，或中國執行情況不好就加征關稅？中國是否要把取消所有加征的關稅作為協議的一部分，或者在協議中表明雙方均不能夠採取報復措施？您對中美經貿磋商的下一步怎麼看？在明天或者本月的晚些時候能夠達成協議嗎？



王受文：謝謝您的提問。我們都看到，相互加征關稅對任何方面都沒有好處。從美國最近兩天公布的統計數字可以看到，美國對全球的出口增長了7%以上，但是對中國的出口卻下降了7%。今年1、2月份的統計數字也表明，我們同美國的進出口貿易下降了19.9%。所以，相互加征關稅可以說對工人不利、農民不利、出口企業不利、製造企業不利，它損害了投資者的信心，減緩了企業做出投資決策。可以說，相互加征關稅，損害了美國的利益，損害了中國的利益，損害了世界的利益。



去年12月1日，中美兩國元首在阿根廷達成了一個重要共識，即雙方要加緊磋商，達成一個協議，方向就是共同取消相互加征的額外關稅，而且停止增加新的關稅。對於兩國元首達成的這個重要共識，兩國經貿團隊正在全力落實。去年12月1日到今天，在三個多月時間內，雙方經貿團隊已經舉行了三輪高級別磋商，這些磋商可以說在一些重要問題上都取得了實質性進展。現在，雙方經貿團隊正在繼續全力進行溝通、磋商，就是要按照兩國元首確定的磋商原則和方向，達成一個協議，取消所有相互加征的關稅，使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來。



您剛剛問到實施機制的事，鐘部長前幾天已經回答了這個問題。我可以告訴大家的是，任何實施機制必須是雙向的、公平的、平等的。您問到下一步中美經貿磋商的前景如何，我感覺是有希望的。首先，中美兩國元首已經達成了重要共識，確定了原則和方向，就是要全部取消相互加征的關稅。我還感到有希望的是，雙方經貿磋商團隊在全力落實兩國元首達成的共識。我剛剛提到，在三個多月的時間內，已經進行了三輪磋商。今年春節假期結束後的第一天，中美雙方就在北京進行磋商。北京磋商之後不到三天，中國代表團又去華盛頓進行磋商。在華盛頓磋商的時候，有一天華盛頓下大雪，美國政府“關門”，但是雙方團隊還在繼續溝通磋商。原來計劃的高級別磋商只談兩天，後來加到了四天。磋商過程中，大家中午吃盒飯。我可以告訴大家一個細節，劉鶴副總理和萊特希澤都是從外面買來的盒飯，劉副總理吃的是牛肉漢堡，萊特希澤吃的是茄子、雞丁。在整個磋商過程中，有咖啡、有茶，但是他們兩位沒有喝咖啡、沒有喝茶，喝的都是白開水，這就是要找共同點。整個周末都在磋商，包括現在雙方經貿團隊都在夜以繼日地溝通，在磋商文本。這是我覺得有希望的第二點。



最重要的是，中美達成一個互利雙贏的協議，符合美國的利益，符合中國的利益，符合世界的期待。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽 後方支援記者：徐明灼）

