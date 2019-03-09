杭州：健全六項機制　整飭＂文山會海＂等頑疾

中評社北京3月9日電／日前，杭州市明確將通過建立健全“六項機制”，重點整飭“閉門施策”“推諉扯皮”“政令空轉”“留痕管理”“督考過多”“文山會海”等六大頑疾，為進一步強化幹部隊伍作風建設。



建立健全“民意直通車”機制，大力整飭“閉門施策”的頑疾。踐行以人民為中心的發展思想，完善以“四問四權”為核心的民主促民生機制，建立“黨領導、群眾提、政協議、人大定、政府辦”的民生實事工作機制。繼續堅持和完善蹲點調研、下訪接待、定點聯繫等制度，進一步整合人大代表聯絡站、杭州電視台“我們圓桌會”、杭州廣播電台“民情熱線”、杭報集團“杭網議事廳”、19樓網絡公司“網言網事”等十大載體，全面、真實、準確地掌握群眾所思所想，形成上報、督辦、反饋民意直通閉環。



探索建立首問負責制，大力整飭“推諉扯皮”的頑疾。堅持“首問負責、一管到底”的原則，對招商引資、群眾信訪等事項，由首問責任單位、首問責任人負責協調聯繫相關部門辦理各類事項，解答服務對象提出的各類問題，推行“催辦單”制度，實現“一口對外”和“限時辦結”，確保每件事情都有人抓、有人盯、能落實。對推諉扯皮造成惡劣影響的問題，除追究相關責任單位和責任人責任外，同步追究首問責任單位和相關責任單位、責任人的責任，確保工作不留空隙。



探索建立“紅黑榜”制度，大力整飭“政令空轉”的頑疾。認真落實激勵幹部新時代新擔當新作為的意見，加強政令執行的過程管控、結果評價，探索建立黨委政府決策部署落實情況的“紅黃黑榜”，進一步加強日常實績評價，強化獎優罰劣的鮮明導向，形成全流程、全鏈條的評控閉環。其中，“紅榜”是表彰榜，對主動擔當作為、創造性貫徹落實工作的，旗幟鮮明及時予以獎勵；“黃榜”是警告榜，對推進工作速度慢、標準低、成效差的，進行通報批評；“黑榜”是懲治榜，對工作不作為、不落實的，依法依規給予黨紀政務處分。



探索開展“最多報一次”機制，大力整飭“留痕管理”的頑疾。充分運用“最多跑一次”改革的理念和辦法，實行面向基層、面向群眾的同類信息“最多報一次”，對“留痕管理”進行一次全面徹底清理，對象相同、內容相近、標準相似的基層台賬、政務APP一律“合併同類項”，嚴格控制黨政部門面向基層組織的網上評比投票、點贊活動。加快數字技術在機關內部事務、基層服務、群眾辦事等領域的應用。全面取消群眾辦事事項複印身份證手續，真正做到“不用複印件，辦事更方便”。



完善督查考核機制，大力整飭“督考過多”的頑疾。進一步整合督查考評力量，強化督查、環保督察、基層巡察、執紀檢查等工作聯動，推動大黨建考核和綜合考評有機結合，嚴格控制各級各部門開展監督檢查和考核事項的總量和頻次。堅決制止並通報任何未經許可或超許可範圍實施督查檢查考核，或未經申報擅自組織督查檢查考核、給基層增加負擔的行為。市對區縣（市）、部門的年度考核合併進行，對一個地方、一個部門開展同一事項的公開監督檢查一個月不得超過3次，今年實現市級檢查考核事項減少一半的目標。



完善文件會議嚴控機制，大力整飭“文山會海”的頑疾。建立嚴格規範的辦文辦會程序，實行“四個一律”：除中央和省委有明確要求以及特殊情況以外，凡是部門提請以市委、市政府名義召開的會議或者市委、市政府（包括市兩辦）名義下發的文件，必須列入年初計劃安排，未列入計劃的文件、會議一律不發不開；內容相同或相近的會議、文件、簡報一律合併；全市各級各部門一律不得以開會、發文情況作為依據考核基層，確保2019年以市委、市政府名義召開的會議、文件和市本級簡報數量較2018年明顯下降；探索實行“無會日”“無會周”制度，市本級召開的電視電話會議已開到區縣（市）、鄉鎮（街道）的一律不得再層層召開相同主題會議。



（來源：中央紀委國家監委網站）