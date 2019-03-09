青海：火星之旅的起點中國首個火星模擬基地建成

中評社北京3月9日電／新加坡《海峽時報》3月8日文章，原題：中國的火星之旅正從荒涼乾旱的青海開始 位於中國西北地區的青海省具有最接近火星的地形和地貌。中國宇航員將很快邁出火星之旅的第一小步，而旅程的起點正是位於該省一座嶄新的培訓基地（如圖）。



本月1日，中國首個火星模擬基地建成投運，該基地坐落於人煙稀少、平均海拔達3000米的青海省茫崖市。中國天文學家和地理學家認為，這片位於柴達木盆地的紅崖地區是中國境內“最像火星”的地方。這裡擁有中國規模最大的雅丹地貌且當地氣候寒冷乾燥、晝夜溫差極大，被稱為中國的“月亮穀”——一個位於約旦南部並成為好萊塢科幻大片《火星救援》拍攝地的峽穀。



該基地占地5.3萬平方米，耗資1.5億元。整座設施由一個“火星登陸”模擬器和一個全封閉的“火星營地”組成，其中後者配備帳篷和睡眠艙以全面模擬在火星上“沉浸式”生活的場景和體驗。



中國的工程師們正在向2020年的目標大步邁進：發射首顆火星探測器並完成繞飛、著陸和釋放一輛火星車等任務。2015年，由美國國家航空航天局（NASA）出資的一項研究曾允許6位研究人員在位於夏威夷的“火星人”基地生活一年。2010年至2011年，一個志願者團隊（其中一位是中國人）在莫斯科的模擬太空船內生活520天。



來源：環球時報