軍隊政協委員熱議軍隊助力打贏脫貧攻堅戰

中評社北京3月9日電／受訪委員



原北京軍區副政委兼紀委書記 王 健委員



陸軍紀委原書記 吳 剛委員



青海省軍區司令員 曲新勇委員



記者：黨的十八大以來，黨中央從全面建成小康社會全局出發，把扶貧開發工作擺在治國理政的突出位置，全面打響脫貧攻堅戰。習主席在甘肅代表團參加審議時，又對脫貧攻堅提出新的要求。請幾位委員談一談各自感受。



王健：去年，我們幾名軍隊政協委員，圍繞軍隊參與精准扶貧的主題，赴貴州省和雲南省進行了專題調研，認為軍隊參與脫貧攻堅表現出3個突出特點：一是聽黨指揮的號令意識強，按照習主席關於部隊支持脫貧攻堅工作重要指示，在參與脫貧攻堅任務中執行堅決、目標堅定、領導堅強；二是人民子弟兵的情懷深，用心、用情、用力。例如貴州和雲南兩省的駐軍部隊，已幫助81個貧困村、12687戶、42737人脫貧，取得了重要階段性成果；三是攻堅克難意志堅，啃硬骨頭，精准發力，精准扶貧，總體形勢令人鼓舞。



吳剛：軍隊參與脫貧攻堅任務主要在三條戰線上發揮作用：一是堅決完成軍隊擔負的對口幫扶任務；二是充分發動民兵預備役力量參與扶貧攻堅；三是積極做好人才培養、醫療救助等扶貧幫困工作。一些單位還注重發揮部隊的政治優勢，以共建的形式幫助貧困村加強基層黨組織建設，“幫錢幫物，不如幫助建個好支部”，把夯實農村基層黨組織同脫貧攻堅有機結合起來。



曲新勇：黨中央、習主席發出脫貧攻堅的號令後，人民子弟兵主動擔當，積極作為，在扶志、扶智等方面的工作富有成效。首先是加強了對黨的扶貧政策的宣傳，特別是在一些邊遠少數民族地區和深度貧困地區，駐軍官兵及時把黨的好政策傳遞給當地群眾；其次是從源頭上發力，扶貧先扶智，例如青海省的教育扶持已經延伸到幼兒教育，幫助貧困村修建幼兒園，讓貧困地區的孩子們接受良好教育，成為阻斷貧困代際傳遞的重要途徑；第三是在基層黨支部建設上成績顯著，青海省的做法是把農村民兵連黨支部和村黨支部建設一起抓，把黨組織建在扶貧攻堅第一線。



越是最吃勁的時候，越要堅定信心



記者：現在距離2020年完成脫貧攻堅目標任務只有兩年時間，正是最吃勁的時候。請談一談當前軍隊參與脫貧攻堅任務還可以在哪些方面精准發力？



王健：從調研的情況來看，有4個方面需要我們重視。一是加強督導，跟蹤問效，確保按期脫貧；二是精准施策，提質增效，在因地制宜實施特色產業扶貧等方面下功夫；三是加大投入，確保實效，比如積極發揮軍隊醫院的醫療優勢，加大健康扶貧的力度；四是固強補弱，鞏固成效，確保脫貧有實效、可持續，經得起歷史檢驗。



吳剛：習主席參加甘肅代表團審議時強調，在脫貧標準上，既不能脫離實際、拔高標準、吊高胃口，也不能虛假脫貧、降低標準、影響成色。軍隊參與打贏脫貧攻堅戰，必須堅決貫徹習主席的重要指示要求，堅持“拔除窮根”，注重“造血賦能”，變“授人以魚”為“授人以漁”，把提高自主脫貧成效作為根本，把實現穩定脫貧作為目標，把阻絕二次返貧作為保障，提高脫貧質量，做到脫真貧、真脫貧。



合力施策，打贏精准脫貧攻堅戰



記者：政府工作報告中明確提出，今年再減少農村貧困人口1000萬以上，並做出對標全面建成小康社會任務，扎實推進脫貧攻堅和鄉村振興的具體部署。請談一談接下來軍隊參與打贏精准脫貧攻堅戰的建議。



王健：習主席強調，要咬定目標不放鬆。同時還指出，脫貧攻堅的標準，就是穩定實現貧困人口“兩不愁三保障”，不愁吃不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障。圍繞這些目標，軍隊在幾個方面還大有可為：一是國防動員系統主動擔當，發揮扶貧對接的橋梁紐帶作用，形成軍地聯動的“大扶貧格局”；二是加強扶貧項目持續跟蹤管理，對軍隊參與或牽頭的扶貧產業運行情況，“扶上馬送一程”；三是隨著軍隊“脖子以下”改革的深入推進，不少部隊轉隸移防，要及時統籌協調，做好交接工作；四是充分發揮退役軍人的重要作用。目前，退役軍人已經成為各地開展脫貧攻堅的生力軍。例如貴州省目前有2000多名退役軍人擔任“兵支書”，帶領大批貧困群眾脫貧。



吳剛：脫貧攻堅任務能否完成，關鍵在人，關鍵在幹部隊伍作風。要把全面從嚴治黨要求貫穿脫貧攻堅全過程，強化作風建設，確保扶貧工作務實、脫貧過程扎實、脫貧結果真實。脫貧攻堅是“硬仗中的硬仗”，必須築牢脫貧攻堅“防護堤”。只有具備嚴明的紀律和過硬的作風，才能達到預期目標。



曲新勇：青海省軍區為提高脫貧攻堅質量效益，開展了“民兵＋”脫貧攻堅幫扶隊建設，選准配強專武幹部，選好基層民兵骨幹，發揮“頭雁效應”。同時根據駐軍特色優勢精確對接具體項目，推進生態保護、助學興教、返貧救助等工作，動員參與編兵的企業、醫院、學校、社會組織等開展慈善救助、支醫支教、科技培訓、志願服務等活動，調動優勢資源、聚力克難攻堅，共同打贏脫貧攻堅戰。



來源：解放軍報