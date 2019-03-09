陳雍：將監督挺在前面　持續深化監察體制改革

中評社北京3月9日電／中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際在參加黑龍江代表團審議政府工作報告時強調，各級紀檢監察機關要充分發揮職能作用，堅持黨中央重大決策部署到哪裡、監督檢查就跟進到哪裡。監督，是紀檢監察機關的首要職責、基本職責。站位新時代、立足新起點，北京市紀委監委堅持將監督挺在前面，大膽創新，綜合運用“9＋X”監督方式，明確8種監督發現問題的處置方式和程序，立足抓早抓小抓准，主動延伸監督觸角，把監督融入日常。總的來說，做好新時代紀檢監察的監督工作，要做好“四個必須”：



必須突出政治監督。楊曉渡同志在參加甘肅代表團審議政府工作報告時強調，要緊緊圍繞黨和國家工作大局，緊扣黨中央重大決策部署，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，以高質量發展的紀檢監察工作，為決勝全面建成小康社會提供堅強保障。“看北京首先從政治上看”。紀檢監察機關作為政治機關、黨內監督和國家監察專責機關，在“兩個維護”上擔負著特殊歷史使命和重大政治責任。因此，開展監督工作要以黨的政治建設為統領，貫徹政治監督要求，善於從政治上觀察、分析、解決問題。今年，北京市紀委監委將開展習近平總書記對北京重要講話和重要指示批示貫徹落實“回頭看”，重點檢視黨員領導幹部踐行“兩個維護”情況。結合北京今年大事多、喜事多的實際，將圍繞新中國成立70周年慶祝活動，統籌抓好重大活動服務保障、重大項目建設的監督。加大監督落實中央重大決策部署力度，聚焦改革發展穩定重大舉措，重點強化對減稅降費、改善營商環境等政策落實情況的監督，從嚴明政治紀律的高度，嚴查以形式主義、官僚主義態度對待中央決策部署的問題，確保黨中央重大決策部署在北京落地見效。



必須堅持群眾路線。十九屆中央紀委三次全會提出，要做深做實做細紀委監委日常監督，在實踐中拓展整治群眾身邊腐敗和作風問題工作，從具體人、具體事著手，將問題一個一個解決。根據中央紀委國家監委安排部署，北京市紀委監委要結合北京實際，重點抓好三個方面的監督工作：一是加強扶貧協作監督。北京雖然沒有貧困縣，但承擔著7省區89個縣級地區扶貧協作任務，項目多、資金量大，將日常監督與巡視巡察、專項審計、財政檢查結合起來，決不允許有人向幫扶項目、幫扶資金“動奶酪”。二是開展民生領域突出問題集中整治。加大對教育醫療、環境保護、食藥安全、養老服務等領域的監督檢查，針對人防系統腐敗問題和惠民惠農資金（卡）管理問題開展兩個專項治理，著力消除民生領域一批長期得不到解決的突出問題。三是深入推進掃黑除惡監督執紀問責工作。強化紀法協同，用好用活專群結合等機制，強化深挖徹查，切實增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。



必須協同“四個監督”。完善四個監督之間的工作接續，推進黨內監督和國家監察相互銜接、優勢互補，建立四種監督互相協同、互相制約、互相貫通的權力監督格局。最近，北京市紀委監委出台加強“四個監督”協調銜接的意見，既明確了紀律監督從嚴從實、喚醒黨章黨規黨紀意識的要求，又發揮了監察監督對所有行使公權力的公職人員監督全覆蓋的優勢，還緊密結合派駐監督“探頭”作用和巡視監督“利劍”作用。目標就是形成四個監督既各有側重，又統一於黨和國家自我監督的工作體系，構建監督信息互通、監督力量互補、監督成果共享的格局，確保各項監督成果落地見效。



必須創新方式方法。改革創新是紀檢監察工作的不竭動力和永恒主題。在監督方式創新上，北京堅持要讓數據跑起來，將信訪、案管、監督檢查、審查調查、審理等部門及派駐監督、巡視監督中發現的問題線索整合起來。同時，發揮大數據等科技手段作用，全市各級紀檢監察機關運用大數據開展監督，實時發現和處理節假日期間公車私用、私車公養等問題，讓監督插上科技的翅膀。比如，海淀區利用北斗定位技術，實現車輛的實時定位，並通過4G網絡將車輛信息發送至平台的城區，構建了對公車軌跡跟蹤、里程統計的全方位、全天候監督網，使監督更加聚焦、更加精准、更加有力。



（來源：中央紀委國家監委網站）