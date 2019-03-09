房企密集發債引樓市狂歡　融資規模推至超千億

深圳一處樓群。（圖片來源：中新經緯） 中評社北京3月9日電／今年以來，信貸市場逐漸轉暖，房企融資熱情重新被點燃，融創、金地、首開等房企紛紛加入“發債大軍”。繼前兩月融資規模推至超千億後，3月房企發債仍維持高位。



在這一輪政策引導下，房企對資金的饑渴程度加大，地產融資環境是否整體放鬆？樓市將受什麼影響？分析人士認為，今年初政策層面稍顯寬鬆，房企融資成本有所降低，但未來融資環境難言全面放鬆。



密集發債



中原地產研究中心統計數據顯示，春節假期之後，房地產企業繼續密集融資，在2月下半月融資計劃已經超過100億美元後，3月份房企繼續發布密集融資。



3月1日，雅居樂發行2022年到期5億美元6.7%優先票據，公司擬將票據所得款項淨額主要用於為若干現有負債再融資。同一天，首開股份稱，擬發行15億短期融資券，利率區間2.60%－3.80%。



3月3日，正榮地產公告稱，將發行2億美元2022年到期的優先票據，年息9.15%。而在1月11日，正榮地產曾發公告稱，將在香港聯交所發行2021年到期的2.3億美元優先票據，年利率為9.8%。



3月4日，光明地產公告稱，公司2019年度第二期中期票據發行完成，金額為8億元，利率3.98%。同一天，合景泰富發行的3.5億美元優先票據上市及買賣，票面利率7.875%，其表示，擬使用票據發行所得款項淨額將若干公司境內及離岸債項再融資。



3月5日，金科股份擬發行不超44億元公司債，最高利率詢價7.2%，擬用於償還到期或回售的公司債券。



補血還債



據中原地產研究中心統計，3月份，多家房企公布的境內外融資量均明顯增加，而且從融資成本看，基本告別兩位數，主流境外融資成本均在6－8%，境內融資的公司債均在5%以內，境外融資成本明顯降低。



實際上，自今年年初以來，房企“融資潮”便輪番上演，除了3月發債的上述幾家房企外，春節前已經有大量企業加入到“發債大軍”，且更多集中在中型房企。如，綠城中國於1月28日公告稱，將發行4億美元三年期不可贖回初始分派率為8.125%的優先永續票據；1月31日，華潤置地稱，公司已向香港聯交所申請批准39億美元中期票據計劃上市。此外，恒大在1月增發了3筆境外優先票據，共計30億美元。



從發債整體情況來看，房地產企業最近幾個月資金情況出現明顯緩解。克而瑞研究中心近期發布的一份報告顯示，2019年1月份，房地產企業境內外發債總量1095.8億元人民幣，環比上升91.8%。



在今年房地產市場調整預期之下，房企銷售壓力加大，加之即將到來的償債高峰期是房地產企業持續密集“補血”的主要原因。中新經緯客戶端注意到，絕大多數發債的房企均表示，募集資金有部分或全部用於償還債務及補充流動資金，由此看來，“借新還舊”仍是主要方向。



中原地產首席分析師張大偉對中新經緯客戶端說：“最近房企依然關注資金鏈的安全，2019年大部分企業都在更加關注經營風險，不少企業抓住這個窗口期加速融資。” 同時，中型房企加速拿地，也推動了房企的融資需求。



張大偉分析稱，從企業融資情況看，2018年四季度開始，房企融資難度相比之前有所緩解。但因為房企“缺血”過多，目前看，房企融資難度依然比較大，融資需求依然井噴。



另有分析人士預計，隨著融資政策的鬆動，預計未來還會有更多房企密集公布融資計劃，加入到借新還舊的隊伍中來。



預期寬鬆



開年信貸增量創下新高，央行數據顯示，1月份社融同比多增1.56萬億；人民幣貸款增加3.23萬億元，同比多增3284億元，創下單月歷史新高。即便逆周期調節加之繳稅高峰等因素推高數據，但天量信貸仍大大超出了市場預期。



值得注意的是，天量信貸背後，房企融資環境持續改善，融資進展也頗為順利。據不完全統計，春節後的這段時間裡，相繼有20多家房企發布融資公告，且融資成本整體較去年年底有所降低。



在業內人士看來，年初融資環境趨於寬鬆，房企融資規模開始增加，很多企業資金面也得到了改善。今年迎來流動性寬鬆時期，房企的資金流狀況將會大幅改觀。



然而，銀行信貸投放是否會重新流入房地產市場，尤其是被視為方向標的個人住房按揭貸款與房企融資，依舊備受關注。



全國兩會期間，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清3月5日在受訪時強調，下一階段房地產金融政策總的方針不會有改變。



郭樹清進而指出，結構性去杠杆的目標是要把企業的杠杆率明顯降下來，同時穩住居民家庭的杠杆率。他說，目前家庭部門個人貸款比較多，可能與買房、炒房有關係，就此“政府部門已經在控制增量、化解存量”。



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對中新經緯客戶端表示，銀保監會的定調基本上可以認為，不會盲目進行去杠杆的動作。而從當前宏觀經濟和降低企業經營成本等角度看，實際上都會有各類寬鬆的融資做法。



“從樓市調控政策看，最嚴格的時候已經過去，政策底部逐漸形成，房企融資肯定會繼續寬鬆的，”張大偉預計，“從趨勢看，預計後續房企融資的難度有望繼續降低，資金價格也將繼續下探。”但同時，他強調，政策雖然見底，但未來難言全面放鬆。



來源：中新經緯