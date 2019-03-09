法國投大使：法電信運營商自主選擇合作夥伴

法國商務投資署董事局主席、法國國際投資大使帕斯卡·卡格尼8日接受記者採訪。（圖片來源：中新網） 中評社北京3月9日電／正在廣州訪問的法國商務投資署董事局主席、法國國際投資大使帕斯卡·卡格尼8日接受記者採訪時表示，鑒於法國是一個非常民主的國家，電信運營商有自主權來選擇與誰合作。



他介紹說，法國有四家電信運營商，他們中很多人都已表明立場，認為華為跟其它競爭對手一樣擁有先進的技術，他們對華為沒有任何偏見。



帕斯卡·卡格尼於3月4日晚抵達香港，3月6日至8日在深圳和廣州兩地考察。他此行的目的主要是與當地有興趣和意向投資法國的企業見面，推介法國的投資吸引力，促進更多的中國企業赴法投資。



據介紹，目前，在法國投資的中國企業數量超過600多家，雇傭員工人數逾3.1萬人。



在談到如何看待中國在法國高科技領域的投資時，帕斯卡·卡格尼表示，世界各大經濟體中都有一些比較敏感的行業對外國投資者的進入有一定的限定條件。法國政府的做法是，與其最後讓法院來裁定是否能夠通過該項投資，還不如選擇簡化程序，在政策層面對限制進入的的行業進行清晰的劃定。他表示，法國政府不會因為單邊主義的原因減少對外國投資的歡迎。



來源：中新網



