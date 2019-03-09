歐央意外放鴿　歐元逾20月低

中評社北京3月9日電／歐洲央行意料之外地發放鴿派信號，導致歐元兌美元繼續向下，周五曾再跌0.44%，至1.1176水平，為2017年6月28日以來低位，每歐元兌8.78港元；本周歐元跌約1.5%。



荷蘭銀行外匯策略師認為，歐洲央行同時下調通脹和經濟增長預期，並實施第三輪定向長期再融資操作（TLTRO），故歐元短期內料難向上，加上負面消息較多，預計歐元兌美元首季尾或下試1.1水平。



兌美元跌穿1.12



不過，瑞銀利率和外匯策略師認為，歐洲央行轉變貨幣政策步伐較市場預期為堅定，預計歐元將保持區間震動，直到下半年才會回升。



瑞穗和ING外匯策略師認為，雖然歐洲央行周四的鴿派聲明令市場感到意外，惟歐元跌勢不會過於激烈。瑞穗分析師表示，歐元整體方向是緩慢下行，市場交易顯示歐元有趁低吸納的情況；ING分析師稱，預計歐元將有序地跌至1.12美元水平，倘若美國聯儲局與歐洲央行的貨幣政策分化，歐元可能跌至1.1美元水平。



外媒引述消息人士稱，部分歐洲央行決策者認為，即使該央行下調今年經濟增長預測，但仍屬過於樂觀。報道引述消息稱，歐洲央行官員周四會議爭論今年下半年恢復增長的假設或不會實現，該央行行長德拉吉有關增長前景風險偏向下行的說法，亦反映了這個憂慮。



歐洲央行調低對今年經濟增長預測至1.1%，下調幅度是四年前推出量寬以來最大。外媒引述消息人士稱，周四歐洲央行的會議中，在法國央行行長的推動下，與會官員討論到負利率對銀行資產負債表的影響；德拉吉周四重申，他認為負利率是成功的。歐洲央行發言人對此不作回應。



來源：大公報