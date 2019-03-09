首飛收官　“龍飛船”濺落大西洋

中評社北京3月9日電／綜合The Verge新聞網、英國廣播公司及美聯社報道：美國私人太空科技公司SpaceX的無人太空艙“載人龍飛船”（Crew Dragon）本月3日成功與國際太空站（ISS）對接。8日，飛船結束任務返航，於當地時間約早上7點30分脫離軌道，成功濺落在大西洋海面。“載人龍飛船”最快將於今年7月將NASA太空人送至國際太空站，此前需測試其緊急中斷系統。



當地時間凌晨2點半，“載人龍飛船”開始和國際太空站脫離。飛船承受住1600℃的高溫，順利穿越大氣層，降落在距離美國佛羅里達州卡納維拉爾角約450公里的大西洋海面上。一艘名為“GO Searcher”的回收船早已抵達著陸點附近，等待回收飛船。



雖然“載人龍飛船”今次並未載人，但作為美國太空總署（NASA）未來“商業載人項目”的重要組成部分，任務成功的意義非凡。



飛船艙內有一個名叫裡普利（Ripley）的智能假人，配備多個用於收集數據的傳感器。假人將記錄降落到地球上的各項參數，幫助NASA了解未來太空人可能承受的重力倍數。



若順利，“載人龍飛船”將在未來數年負責將NASA太空人送至國際太空站，載人任務最快於今年7月進行，NASA已選定好兩名太空人。NASA團隊隨後會利用另一火箭再次發射“載人龍飛船”，屆時將測試它的緊急中斷系統。



17次測試保證降落安全



今次“載人龍飛船”的重要任務之一是在穿越地球大氣的過程中，保持外殼和降落傘系統完整，同時保證內部“乘客”安全。



幸運的是，飛船在降落時4個降落傘均正常展開，順利減緩濺落水中的速度。SpaceX副總裁克尼希斯曼（Hans Koenigsmann）說，公司此前已進行17次降落測試。



NASA目前仍在評估該降落系統是否同樣能保證未來載人項目的安全。



NASA此前還專門選定發射日期，以保證飛船能在出太陽的情況下返回地球，方便觀察降落傘打開後的情況，以及在海中降落時的表現。



不規則外形引擔憂



“載人龍飛船”的著陸技術與其前身、SpaceX的貨運“龍飛船”相似。後者自2012年起已多次往返於地面和國際太空站，重返大氣層後，會打開降落傘，濺落在太平洋中。



人類利用這種方式從太空返回地面已有數十年。上世紀60及70年代，在美國的“雙子座”、“阿波羅”及“天空實驗室”計劃中，NASA太空人均是利用降落傘在海洋中濺落。



不過，“載人龍飛船”與貨運“龍飛船”在形狀上略有不同，為今次任務帶來考驗。



貨運“龍飛船”是更平滑的圓錐形，但“載人龍飛船”由於外壁上裝有緊急中斷系統，並不完全對稱。緊急中斷系統由8個被稱為“SuperDraco”的推進器組成，一旦搭載飛船的火箭在發射過程中出現問題，“SuperDraco”將啟動，並迅速將太空艙推動到安全地帶。



不對稱的形狀可能導致飛船在以超音速重返大氣層時發生滾動。SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周六也對此表示擔憂，但他也說，滾動不太可能發生，因為公司此前已進行上千次模擬測試。



（來源：大公報）