日GDP增長上修至1.9% 惜“寒氣”未過。（圖片來源：大公報） 中評社北京3月9日電／日本經濟在去年第四季的經濟增長向上修訂，在截至去年十月至十二月的季度，該國國內生產總值（GDP）按年增長了1.9%，優於上次公布的1.4%，以及市場預期的1.7%。不過，最近公布的工業生產和出口均令人感覺到日本經濟今年前景將一片昏暗。



勢上調消費稅至10% 打壓需求



日本內閣廳公布，截至去年十二月為止的三個月內，日本國內生產總值增長了1.9%，較上次公布時向上修訂，亦優於市場預期。



近期公布的各項經濟數據顯示，日本今年的經濟增長將會受到中國經濟增長放緩、貿易戰以及經濟周期轉差的打擊，所以踏入今年以來，有需要全速開動經濟增長引擎。然而，日本首相安倍晉三將於今年落實再上調消費稅，由現時的8%調高至10%，故將令日本消費者的需求弱上加弱。



事實上，日本上周公布的數據顯示，該國季度的資本開支數字較預期理想，已令不少人估計到國內生產總值增長率將向上修訂。可惜，這些數據並未充分反映當地製造業以外，其他企業開支的增長。



另外，今次公布的經濟數據亦未能令經濟學家改變對日本經濟前景的看法，他們日益憂慮今季的情況，甚至恐怕經濟將會呈現收縮或更嚴重的問題，最終將步向經濟衰退。



來源：大公報