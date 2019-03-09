錢克明：說“一帶一路”只中國受益站不住腳

香港商報記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日舉行記者會，商務部部長鐘山在回答記者提問時表示，“一帶一路”是一個中國方案，同時也是國際公共產品。今年商務部將圍繞5個措施，進一步推動“一帶一路”建設。



以下為文字實錄：



香港商報記者：我想問一個關於“一帶一路”的問題。有觀點認為，“一帶一路”建設加重了沿線國家的債務壓力，是只有利於中國的“單行道”。請問，商務部今年會推出什麼樣的措施來繼續推動“一帶一路”建設的發展？此外，澳門作為中國和葡語國家的交流平台，請問在“一帶一路”建設上，可以發揮怎樣的作用？



錢克明：謝謝您的提問，我來回答您的問題。“一帶一路”是一個中國方案，同時也是國際公共產品。“一帶一路”倡議提出五年多來，我們始終秉持一個精神、一個原則，積極推進“五通”。一個精神，就是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神。一個原則，就是共商共建共享原則。“五通”，就是政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通。五年多來，我們已經和150多個國家和國際組織簽署了合作文件，一大批合作項目落地見效，既有力地促進了相關國家的經濟社會發展，也給當地普通民眾帶來了實實在在的好處，受到了普遍歡迎。這些成績都是有目共睹的。所以說，“‘一帶一路’只有中國受益”這個觀點罔顧事實，根本站不住腳。



剛才您談到債務問題，我想債務問題要從幾個方面看：



一是從歷史上看，國際上債務問題是個老問題，有些國家債務上升，這是長期積累的結果，這都有統計數據。比如，最近大家關注的巴基斯坦，它的外債里有42%是從多邊機構借的，中國債務在裡面僅僅占10%左右。在很多國家都是這樣，總體上看也是這樣的水平。



二是從現實需求看，目前世界上特別是發展中國家基礎設施建設需要大量資金。我看到亞洲開發銀行有個報告，預計到2030年亞洲地區每年基礎設施投資大概需要1.7萬億美元，目前只能滿足一半左右。非洲開發銀行也有個報告，估計非洲每年需要基礎設施投資大概1300億到1700億美元，目前只能滿足1／3左右。可見，發展中國家在推動經濟發展過程中需要大量的投資。

