廣州高新區科技經費惠及香港高校

中評社北京3月9日電／記者8日從廣州高新區獲悉，位於該高新區的清華珠三角研究院與香港浸會大學在香港近日啟動產學研全面合作，舉行產學研全面合作簽約活動。記者了解到，通過此次合作，廣州高新區將首度試水財政科技經費出境，這也是廣州高新區深入推動粵港澳大灣區協同創新的又一重大成果。



首個合作項目注資500萬元



去年廣州高新區成功躋身科技部10大世界一流科技園區建設序列。一直以來，廣州高新區在體制機制創新方面都走在前列，是全省首個省級營商環境改革創新實驗區。據了解，此次首度試水財政科技經費出境之舉，也是以建設省營商環境改革創新實驗區為契機，獲准將區財政科技經費劃轉到香港、澳門高等院校和科研機構。同時，為大力支持清華珠三角研究院粵港澳創新中心的建設，促成研究院與港澳各高校達成合作，該區投入的相應經費支持由研究院按規定支付到港澳。



作為落實該框架協議的先導項目，清華珠三角研究院與浸會大學理學院代表雙方簽署了關於“仿生快速多維耐藥分析系統”的研發與產業化的合作協議，該項目注資額為500萬元人民幣。



據悉，雙方將依託香港浸會大學的相關優勢研究領域和清華珠三角研究院在科技創新孵化體系建設方面的基礎，結合廣州高新區產業基礎雄厚、創新生態完善的優勢，合作推進應用技術研發和成果產業化，支持項目和技術落戶廣州高新區。另外，此次合作還涉及合作共建創新創業孵化平台、舉辦科技交流活動、開展專業培訓等內容，大力促進香港學生創新創業，為進一步深化粵港科技交流提供更加便捷互利的平台。



來源：大公報