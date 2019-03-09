伊朗海軍在曼德海峽挫敗一起海盜襲擊

中評社北京3月9日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社8日消息，伊朗海軍編隊近期在曼德海峽挫敗了一起海盜襲擊。



塔斯尼姆通訊社援引伊朗軍方的說法，一支由兩艘水面戰鬥艦艇、一艘補給艦組成的海軍編隊近期在曼德海峽執行巡邏任務時，發現11艘海盜快艇企圖劫持一艘伊朗運油船。這艘油船當時運載著15萬噸石油。



伊朗海軍編隊對海盜進行驅離，保護了油船安全。但伊朗軍方沒有進一步透露任務細節。



曼德海峽位於也門和吉布提之間，連通紅海和亞丁灣，是一條重要的國際水道。



（來源：新華網）