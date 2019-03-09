中國電子遊戲超級聯賽武漢啟動　回歸電競生態

啟動式上發布賽事總體規劃（圖片來源：中新網） 中評社北京3月9日電／2019年CGL中國電子遊戲超級聯賽8日晚在武漢舉辦啟動儀式。主辦方透露，今年賽事迎來全新升級，線下游藝將回歸電競生態。



在游藝回歸電競的具體操作方面，中國文化娛樂行業協會秘書長孔明介紹，2019年賽事將打造全國範圍的游藝電競中心店模式，打造中國線下游藝電競領域的標杆店面，賽事中的城市賽以及大區賽都將落地游藝電競中心。



與此同時，線下電競中心將打造統一的競技場景，組織電競中心專屬戰隊俱樂部，為門店帶去更為專業的賽事體系及更為豐富的賽事周邊產品，專業玩家可在電競中心找到更多認可，享受更多線下福利。



在原有賽事基礎上，2019年賽事經典項目包括：e舞成名、籃球爭霸賽、舞立方、頭文字D、咪噠miniK、保齡球、射箭。其中世宇科技聯合日本KONAMI推出了舞律炫步、音律炫動兩個全新賽事，不僅豐富了賽事項目，還增加了更多亮點和看點。



據介紹，2019年CGL中國電子遊戲超級聯賽將在5月7日起全面開賽，屆時全國超過300個城市的1000餘家線下門店將會共同啟動這一賽事，全國總決賽計劃於今年11月底舉辦。



CGL中國電子遊戲超級聯賽是由中國文化娛樂行業協會主辦，大玩家超樂場、世宇科技、華立科技等遊戲游藝行業企業共同承辦的一項全國性遊戲游藝競技賽事。自2016年首屆舉辦以來，已成功舉辦三屆。



來源：中新網