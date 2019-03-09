抗衡中巴　印砸235億租俄核艦

中評社北京3月9日電／據法新社報道：印度傳將於7日與俄羅斯簽訂一項價值30億美元（約235億港元）的協議，向俄方租借第3艘阿庫拉級（Akula class）核動力攻擊潛艇，預計該艦將於2025年加入印度海軍行列，媒體稱印度目的在於應對中國與巴基斯坦在該地區影響力增長而出現的緊張局勢。



知情人士透露，印度將與俄羅斯簽訂租用第3艘阿古拉級核潛艇協議，將於2025年交付，租期10年。據悉這筆交易已經談判了好幾個月。



與早先向前蘇聯和俄羅斯租用的其他兩艘同款潛艇一樣，命名為同系列的“查克拉三號”。“查克拉三號”在2014年時被俄國封存，預計與印度簽約後，將進行大規模檢修並安裝上通信系統與傳感器，而後計劃於2025年加入印度海軍。



報道稱，中國的“一帶一路”倡議在斯里蘭卡和馬爾代夫都取得了進展，印度擔心中國日益壯大的自信，威脅自身在印度洋的利益。與此同時，印度和巴基斯坦雙方才在克什米爾地區發生軍事衝突，更加深印度的擔憂。



去年10月，俄羅斯總統普京和印度總理莫迪簽署了52億美元的協議，用於印度購買俄羅斯S－400型防空導彈系統。報道稱，印度和俄羅斯之間頻繁的軍事聯繫讓美國十分懊惱。



（來源：大公報）