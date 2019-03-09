日政府修改災後重建方針　將設立後續組織

中評社北京3月9日電／據日媒報道，日本政府8日召開內閣會議，敲定了對東日本大地震重建相關基本方針的修改。首次寫入將設立將於2020年度末撤銷的復興廳的後續組織。



報道稱，雖未給出具體形態，但預計將以移交給內閣府為基軸推進探討。修改後的方針指出，2021年度以後仍將繼續開展在海嘯災區的心理護理等軟件項目，福島核事故處置的中長期舉措將由中央政府負責。



首相安倍晉三在內閣會議前的復興推進會議上表示，“2021年度以後也有必要繼續援助災民，希望以復興相為核心致力於將必要項目具體化”，並指示探討後續組織。



復興廳現為直屬於首相的機關，修改後的方針就其後續組織明確表示“將打破省廳縱向結構，在政治責任與領導力之下設置旨在實現災後重建的組織”。



修改後，重建項目基本承襲既有方針。修改後的方針強調於剩餘2年的重建與創生期內，力爭在海嘯災區“朝著最後收官，實現有助於自立的、成為地方創生模式的重建”。作為到2020年度的目標，新增了拆除岩手與宮城兩縣臨時住宅以及東北6縣的外國遊客住宿人數達成全年150萬人次。此外，基礎設施項目在2021年度以後的一定時期內也將繼續採取應對。



方針承諾中央政府將帶頭繼續致力於福島縣的重建與再生。除反應堆報廢作業外，還列舉了為居民返家完善環境、在沿岸地區創造新產業、對形象受損採取措施等。此外還將通過2020年東京奧運會和殘奧會等向海外發布信息，傳承震災教訓。



復興廳在地震發生約11個月後的2012年2月成立，期限到災後10年的2021年3月底結束。堤壩和住房等硬件項目逐漸有了眉目，然而軟件層面的支援仍是課題。



來源：中新網

