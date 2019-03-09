﻿港商盼兩地牌可跨省開行

中評社香港3月9日電／記者盧靜怡北京報道：港珠澳大橋通車後，不少港人享受到了駕車在粵港兩地往返的便利。廣東省政府有關方面介紹，目前登記港澳“兩地牌”車輛約有9萬輛，其中往來粵港的就有7萬輛。不僅如此，根據廣東省公安廳的安排，未來有資格通行大橋的車輛將達6.6萬輛。在廣東雲浮投資的港商陳煜榆，便是享受到大灣區便利交通的粵港“兩地牌”車主。



陳煜榆坦言，對於經常駕駛“兩地牌”車輛往返香港與內地工作的人來說，如果能開放粵港“兩地牌”跨省開行的話，無疑會更加便捷和方便。“比如我也會經常進出近鄰的福建和廣西，如果放寬跨省行駛的限制，免去了違規的顧慮，那我自然是出行得更順心順利。”他說，如果能全面開放“兩地牌”車輛的通行範圍，不但可以讓港商加速開拓生意業務，普通市民也可以走得更遠去出遊度假，增進對祖國的認識。



內地商人冀跨境交通更完善



全國政協委員、佳都集團董事長劉偉告訴大公報記者，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中強調，要構築大灣區快速交通網絡。劉偉認為，在粵港澳大灣區的城市交通網絡建設中，可以依託廣州本地的城市軌道交通建設和運營市場，形成行業優秀的企業集群，並打造技術平台，為大灣區各產業企業協同拓展提供緊密聯繫，帶動上下游企業協同發展，並通過技術共享，提高大灣區城市軌道交通的整體綜合服務提供能力。



（来源：大公报）