﻿NASA將啟全女班太空漫步

中評社北京3月9日電／綜合美國CNN、英國BBC及《今日印度報》報道：三月是美國一年一度的全國婦女歷史月，美國太空總署（NASA）6日宣布，將於本月29日在國際太空站進行一次太空漫步，而該計劃將由一個全女性團隊執行。此次計劃將成為全球首個由全女性團隊執行的太空漫步計劃。



該計劃是NASA“遠征59”太空漫步計劃的一部分。負責執行艙外行走任務的兩名女太空人分別是麥克萊恩（Anne McClain）和科克（Christina Koch），太空漫步時長約7小時。同時，來自加拿大太空總署的飛行控制員法齊奧（Kristen Facciol）將在休斯敦的約翰遜航天中心進行指揮。



NASA表示，此次太空漫步的任務內容，包括科學試驗、測試新儀器等，太空人也可能在這期間修理衛星，或升級太空站外部設施。



前蘇聯太空人捷列什科娃是首位進行太空漫步的女性太空人，她1963年乘坐“東方六號”太空船升空，共飛行70小時。



另外，為慶祝“三八婦女節”，印度、埃塞俄比亞等多國航空均在節日當天都推出全女性機組人員航班。印度航空推出了12個國際及40個國內全女性機組人員航班，而埃塞俄比亞航空為喚起世人對非洲性別不平等的關注，推出一條從該國飛往挪威的全女性機組人員航班。



（來源：大公報）