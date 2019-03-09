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3•8婦女節土耳其女性上街遊行
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2019-03-09 12:34:39
中評社北京3月9日電／據“今日俄羅斯”網3月9日報道，當地時間3月8日，在土耳其伊斯坦布爾的主要街道，數千名抗議者不顧政府禁令，湧上伊斯坦布爾街頭遊行示威，要求男女平等、反對男性暴力等。為維持秩序，警察則朝人群發射橡膠子彈、投擲催淚彈、噴射胡椒噴霧等，甚至牽來警犬驅散抗議女性。催淚彈使包括警察在內的多名人員受傷。
報道稱，去年（2018年）土耳其婦女節遊行是和平的，但今年遊行前，當局發布聲明，禁止在城市中心街道舉行任何遊行活動。
（來源：環球網）
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