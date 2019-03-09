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姚明談“小籃球”：要將去年的提案落實、做牢
http://www.CRNTT.com   2019-03-09 16:55:01


全國政協委員　中國籃球協會主席姚明（中評社　徐夢溪攝）
　　中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、中國籃球協會主席姚明表示，去年提出提案希望推動“小籃球”發展，今年則要對去年提案的落實和追蹤，使其產生長遠的影響。

　　記者提問姚明委員：“你今年的關注點是什麼？”

　　姚明表示，去年提出提案希望推動“小籃球”發展，“我們相信小籃球不僅是遊戲，更重要是讓青少年體會團隊的合作、個人的努力、成長的挫折等。非常感謝教育部、體育總局的大力支持，讓這項工作進展順利，去年全年有10萬個6~12歲的孩子進行了‘小籃球’的註冊。”

　　“實際上我們的工作還遠遠不夠。今年沒有什麼提案，主要是對去年提案的落實和追蹤。因為我相信一件事情需要嚴格的日複一日、月複一月、年複一年的落實、做牢，使它產生長遠的影響，我的精力放在這一部分。”姚明表示，非常感謝教育部的相關部門，體育總局的相關部門給予大力支持，使一項項目可以順利提出。 

　　對於國家男女籃的成績，姚明則表示，“在今年我們的任務都非常非常重，都需要拿到奧運會的資格，但是千里之行、始於足下，這也是為什麼我們需要在青少年活動當中加大開展小籃球事業，我們未來國家隊的基礎會打得更加牢。”

　　（中評社報道組：徐夢溪　林艶　張爽　張心怡　後援記者：秦正陽　劉瓅澤）
 


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