姚明談“小籃球”：要將去年的提案落實、做牢

全國政協委員 中國籃球協會主席姚明（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、中國籃球協會主席姚明表示，去年提出提案希望推動“小籃球”發展，今年則要對去年提案的落實和追蹤，使其產生長遠的影響。



記者提問姚明委員：“你今年的關注點是什麼？”



姚明表示，去年提出提案希望推動“小籃球”發展，“我們相信小籃球不僅是遊戲，更重要是讓青少年體會團隊的合作、個人的努力、成長的挫折等。非常感謝教育部、體育總局的大力支持，讓這項工作進展順利，去年全年有10萬個6~12歲的孩子進行了‘小籃球’的註冊。”



“實際上我們的工作還遠遠不夠。今年沒有什麼提案，主要是對去年提案的落實和追蹤。因為我相信一件事情需要嚴格的日複一日、月複一月、年複一年的落實、做牢，使它產生長遠的影響，我的精力放在這一部分。”姚明表示，非常感謝教育部的相關部門，體育總局的相關部門給予大力支持，使一項項目可以順利提出。



對於國家男女籃的成績，姚明則表示，“在今年我們的任務都非常非常重，都需要拿到奧運會的資格，但是千里之行、始於足下，這也是為什麼我們需要在青少年活動當中加大開展小籃球事業，我們未來國家隊的基礎會打得更加牢。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 劉瓅澤）

