呂紅兵：推進法治建設 沒有律師萬萬不能

全國政協委員 國浩律師事務所執業律師呂紅兵（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、國浩律師事務所執業律師呂紅兵表示，推進法治中國建設進程，律師不是萬能的，但是沒有律師卻是萬萬不能的。我們要走向“一帶一路”，為中國企業走出去保駕護航，我們更要進學校、進社區、進農村，充分滿足人民群眾日益增長的法律服務需求。



呂紅兵指出，律師的初心就是作為當事人的代理人，以精湛的專業服務維護當事人的合法權益，就應該是作為公平正義的守護者，和人民檢察院一起各司其職，為人民法院作出公正判決提供幫助。“律師是司法機關最值得信賴的同盟軍。”



他說，今年是中國律師制度恢復40周年，1979年時，我國只有212名律師。小平同志講，中國建設現代化建設需要律師30萬人。如今我國律師人數已經達到43萬，到2022年這個數字將突破62萬。



呂紅兵表示，最近，習近平總書記給我們法律工作者提了這樣一個要求：要盡快建成覆蓋全業務、全時空的法律服務網絡。推進法治中國建設，沒有律師是萬萬不能的。我們要走向“一帶一路”為中國企業走出去保駕護航。我們更要走進學校、進社區、進農村，充分滿足人民群眾日益增長的法律服務需求。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 劉瓅澤）





