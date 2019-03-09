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秘魯部長會議主席辭職
http://www.CRNTT.com   2019-03-09 12:36:10


　　中評社北京3月9日電／秘魯政府8日發布公報說，秘魯總統比斯卡拉當天接受了部長會議主席（總理）比利亞努埃瓦遞交的辭呈。

　　秘魯總統府發布公報說，比斯卡拉感謝比利亞努埃瓦2018年4月任職以來的付出，尤其是他對現任政府制定國家發展政策作出的貢獻。

　　公報沒有透露比利亞努埃瓦的辭職原因。

　　另據媒體報道，辭職可能與比斯卡拉近期支持率下降有關，比斯卡拉可能借機改組內閣，以挽回支持率。

　　秘魯婦女部長安娜⋅瑪麗亞⋅門迭塔對媒體表示，根據秘魯法律，所有部長都已做好接受總統調整內閣成員的準備。

　　（來源：新華網）

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