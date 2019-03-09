CNML格式】 【 】 【打 印】 
阿富汗首都一處集會活動遭襲
http://www.CRNTT.com   2019-03-09 12:48:24


　　中評社北京3月9日電／阿富汗內政部8日證實，7日發生在喀布爾一座清真寺的集會襲擊事件，遇難人數已經升至11人，另有95人受傷。據悉，7日事發時，阿富汗首席執行官阿卜杜拉、外交部長拉巴尼和前總統卡爾扎伊等多名政要都在集會現場。據當地媒體消息，這3人未在襲擊中受傷。

　　（來源：央視新聞）

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：