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阿富汗首都一處集會活動遭襲
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2019-03-09 12:48:24
中評社北京3月9日電／阿富汗內政部8日證實，7日發生在喀布爾一座清真寺的集會襲擊事件，遇難人數已經升至11人，另有95人受傷。據悉，7日事發時，阿富汗首席執行官阿卜杜拉、外交部長拉巴尼和前總統卡爾扎伊等多名政要都在集會現場。據當地媒體消息，這3人未在襲擊中受傷。
（來源：央視新聞）
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