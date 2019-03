美專家：陸對台在第一島鏈地緣作用深為關切

吉原恆淑再版《紅星照耀太平洋》,談中國海洋戰略 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓3月9日電(記者 余東暉)美國專家指出,代表美國盟友體系建構的第一島鏈被中國視為美軍力量向中國後院延伸的最近一環,大陸方面對處於第一島鏈中央的台灣的地緣戰略作用非常關切。在中方看來,如果拿回台灣,就形同將第一島鏈切為兩段,從而突破這個中國家門口的“逆長城”,打開通往太平洋的門戶,並在與日本的戰略競爭中獲得有利槓桿。



美國日裔專家吉原恆淑(Toshi Yoshihara)作此論斷。最近吉原恆淑更新再版了他與霍爾姆斯(James R. Holmes)9年前寫的《紅星照耀太平洋:中國崛起及其對美國海洋戰略的挑戰》(Red Star Over the Pacific:China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy)。這本書著重分析中國的海洋戰略思維與行動。最近在華府智庫全球台灣研究中心舉行的新書介紹會上,從事中國海洋戰略研究超過十年的吉原恆淑稱,第一版推出後引起關注,引來討論,第二版7成內容進行了更新。



現任戰略與預算評估中心高級研究員的吉原恆淑說,中國走向深藍將是亞洲政治的永久性現象,對於亞洲和美國海洋戰略將是一個永久性的複雜因素。他認為,有真正強有力的結構性力量驅動中國走向海洋,美國應當認真應對這個新興競爭。