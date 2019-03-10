中評關注：澳門團審議全國人大工作報告

全國人大澳門代表團3月9日召開全體會議，審議全國人大工作報告，並向媒體開放。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國人大澳門代表團3月9日召開全體會議，審議全國人大常委會工作報告，並向媒體開放。



澳門代表團副團長、中國僑聯副主席、澳門地區中國和平統一促進會會長、澳門創世企業集團有限公司董事長劉藝良表示，今年是澳門回歸20周年，報告強調宣傳憲法和基本法。自去年12月4號，開展憲法宣傳周後，全國加強憲法意識。在去年兩會後，澳門人大代表做憲法宣講時，都建議全國人大的憲法和法律委員會能夠與澳門中聯辦合作，加強對澳門在憲法和基本法方面的宣傳推廣。



澳門特區立法會議員、澳門粵澳工商聯會會長高開賢表示，過去一年常委會加強自身建設，常委會專門委員會開展260多次調查研究，認真對待人們的來信來訪，提高信訪工作規範化、制度化，嚴格請假制度。今後的主要任務包括著力提高依法監督代表工作，推進憲法實施的監督工作，提高立法工作質量和效率，抓緊制定深化市場改革和黨中央決定的立法事項。



澳門新聞工作協會會長、澳門日報社長陸波也談及憲法宣傳，他表示，結合澳門情況，去年兩會後，澳門代表們在不同的範疇宣傳憲法修改，在澳門民間也引起很大反響。憲法牽涉到澳門如何實施基本法。澳門要成立第一個維護國家安全委員會，指導澳門有關工作。



澳門特區行政會委員、澳門公會聯合總會副會長何雪卿認為，去年全國人大工作中，首先是政治方向把握的非常好。人大常委會對人大代表的學習安排很認真，對此她深有體會，她曾參加了一個研究班，目的就是提高我們的履職水平，懂得如何從我們的自己履職。另外，從去年的立法來看，我們的立法成效很高，數量高，推出的立法很多和經濟社會的發展息息相關，按照民生的需要立法，特別是電子商務法還有稅務方面的立法。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）