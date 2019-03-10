黃志賢：台灣同胞是時候該回家了

黃志賢回答了多個記者提問 （中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）昨天上午，全國人大台灣團在人民大會堂台灣廳開放小組討論。台灣團團長、全國台聯會長黃志賢在小組討論會之後就媒體記者所關注的“兩制”台灣方案、兩岸民主協商、兩岸融合發展等問題作出回應。



黃志賢表示，習總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話，提出探索“兩制”台灣方案，受到海內外高度重視，引發兩岸同胞在內的全體中華兒女強烈的反響和共鳴。講話中提出了要探索“兩制”台灣方案，這是在充分考慮台灣現實情況基礎上，努力維護台灣同胞的利益和福祉。“一國兩制”是為了解決台灣問題而提出的一個創造性構想，這是一種創新，沒有先例。1997年和1999年，根據香港和澳門的實際情況，採用“一國兩制”方針，率先解決了港澳問題，從而形成“一國兩制”的港澳模式。我們認為，“一國兩制”在港澳的成功實踐表明在兩岸統一後的制度安排選項中，仍然是最佳的方案。至於這個方案應該如何探索？兩岸一家親，兩岸同胞是一家人，兩岸的事就是家裡邊的事，應該由我們家裡人來商量解決的辦法。推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的共同願望。凡是有利於兩岸同胞切身利益和我們中華民族根本利益的事，都應該努力推動。只要有利於維護台海和平，有利於推進祖國和平統一進程的事，在“一個中國”原則、“九二共識”共同的政治基礎上，都可以由兩岸社會各界共同探討。



習總書記倡議兩岸可以推薦代表性人士進行廣泛民主協商，黃志賢認為民主協商是更加普遍廣泛充分的民主，這個平台可以充分發揮重要作用。兩岸和平統一寄希望於台灣人民，島內各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利。在堅持“九二共識”、反對台獨共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別都可以推薦代表性人物，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性的安排。黃志賢強調，家裡的事兒由家裡人共同商量解決，但如果不承認自己是家裡人，不認同自己是中國人。搞兩個中國，或“一中一台”，或台灣獨立等形形色色的台獨分裂圖謀和行徑，那就沒有協商的資格。全國政協是協商民主的重要渠道和專門協商的機構，相信在兩岸民主協商中能夠發揮更加重要的作用。



關於有媒體記者問道，“九二共識”與“一國兩制”是怎樣的關係？如何看待蔡英文將二者劃上了等號？黃志賢認為，“九二共識”是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定了兩岸關係的性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中均堅持“一個中國”的原則”。“一國兩制”是實現國家統一後的制度安排。民進黨當局領導人故意將二者混為了一談，是刻意誤導台灣群眾。兩岸關係好，台灣同胞才會好。對於那些開歷史倒車、倒行逆施的人，以及宣傳“台獨”的獨派人士，對他們來說，兩岸關係好，日子不一定好過。因此，他們肆意否定“九二共識”、污蔑“一國兩制”，進一步暴露了他們分裂的立場，同時進一步暴露了他們企圖通過升高兩岸對抗和敵意來破壞兩岸關係，謀取個人私利的目的。我相信兩岸同胞，特別是廣大台灣同胞，是不會上當的，是認得清楚形勢的。



至於有媒體問道，台灣民進黨當局打“美日牌”的看法，黃志賢認為，台灣問題是中國內政，事關中國核心的利益和中國人民的民族感情，不允許任何外來干涉，任何外部勢力企圖打台灣牌，這些行為都是徒勞的。島內一些頑固堅持“台獨”立場，以大陸為敵的勢力，是為了實現他們心中所謂“台灣夢想”。這些人居然不惜賣身投靠，挾洋自重，甘當外部勢力制約中國和遏制中國的砝碼和棋子。他們不以為恥，反而以此為榮。民進黨當局頻頻打美國牌和日本牌，這個結果只會破壞台海的和平穩定，損害廣大台灣同胞的利益和福祉。黃志賢表示，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉系於民族復興。由於各種複雜的歷史原因，台灣屢遭劫難，有家難回，我們都是台灣同胞深有體會。現在該是回家，回歸祖國大家庭的時候。



黃志賢表示，31條惠台措施貫徹落實以來取得了良好效果，給台企在大陸的投資興業和台胞在大陸的發展都帶來了實實在在的好處。台灣團代表們也提出了很多深化落實31條的意見和建議，國務院多部門也都做了認真記錄，相信在分析研究之後會制定出更多有效的政策。台灣團代表祖籍都在台灣，有責任也有義務傾聽台胞鄉親在祖國大陸發展的心聲。全國人大台灣團是台胞之家，全國台聯也是台胞之家。我們在聽到台胞的一些意見和建議後會及時轉給國務院、各省市自治區、各有關單位來協助解決廣大台灣同胞關心的問題。同時也會中央決策、為制定更多惠及台灣同胞的措施創造有利條件。我們每次反映的情況，中央部門都非常重視，我們還要經常進行跟蹤，了解政策落實情況，讓我們台胞鄉親有更多的獲得感。



（中評社報道組：林艷、徐夢溪、張爽、張心怡）

