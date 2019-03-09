趙家軍：只有農民健康，鄉村才能振興

全國政協委員 山東省立醫院院長趙家軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、山東省立醫院副院長趙家軍表示，只有全民健康才有全民小康，如果沒有農民的健康，鄉村振興戰略也很難實現。



趙家軍介紹說，去年的十月一，他曾到兩個市的農村去調研。村裡的衛生室建設反差很大，有的地方建設得很好，有基本的化驗設備，也有心電圖機，包括接診、治療、換藥各自的房間。但是也有地方很差，還是老三樣——聽診器、血壓計、體溫器，醫生待遇也比較差。其中有一個4000多人的村莊，有三個村醫，後來走了兩個。還有一個1600人的村莊，有一個村醫把不足十平米的廚房改成衛生室。



趙家軍在調研中還發現，大部分村衛生室，很多都是前面拿藥、打針、看病，後邊是吃飯和睡覺的地方。趙家軍認為，應該加強對農村醫療衛生室標準化建設的關注。他建議，一是加強村衛生室的標準化建設；二是提高農村衛生室建設和村醫的待遇，建議政府納入到財政預算；三是考慮村醫由哪些人來當，現在村醫很多都沒有拿到鄉村助理醫師執照，所以應該有一個完整的高層設計。



“只有農民健康，我們鄉村才能振興。所以說，我希望大家關注農民。”趙家軍說道。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 劉瓅澤）