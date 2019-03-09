馮鞏：人民需要藝術 藝術也需要人民

全國政協委員、中國文藝志願者協會主席馮鞏（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）3月9日下午，全國政協十三屆二次會議第二場“委員通道”開啟，全國政協委員、中國文藝志願者協會主席馮鞏表示，習近平總書記看望文藝界和社科界委員時的講話催人奮進，這是對新時代中國的創新發展的殷殷囑托，讓廣大文藝工作者更加清醒地看到所肩負的使命和責任。人民需要藝術，藝術也需要人民。



馮鞏在談到習近平總書記看望文藝界和社科界委員時的講話時表示，總書記的重要講話讓我們倍感振奮、深受鼓舞、催人奮進，這是對新時代中國的創新發展的殷殷囑托，讓廣大文藝工作者更加清醒地看到所肩負的使命和責任。



馮鞏表示，自己是中國文藝志願者協會的主席，文藝志願服務是中國志願服務事業的重要組成部分。近年來，他們開展了“送歡樂下基層”“我們的中國夢”“文化進萬家”“文藝支教”“文藝扶貧”等活動，不斷深入到工廠、農村、社區、學校和少數民族地區。



“去年冬天，我們去了內蒙古科爾沁草原，看到了當地的農牧民群眾，人均兩只羊、一頭牛，他們是‘趕著牦牛奔小康’。那裡的群眾基本上都脫貧摘帽了，但在物質脫貧的同時，他們更渴望文化脫貧。那天我們在村裡演出，室外溫度是零下20度，室內也就是四五度，在不到300平米的會議室，坐了近400位農牧民群眾。”馮鞏回憶，那天，農牧民們穿著節日的盛裝，唱著原生態的“敖包相會”，跳起了歡樂的筷子舞助興。“我們頓時感到，這屋裡很暖和！”



“人民需要藝術，藝術也需要人民。”馮鞏表示，作為文藝工作者只有不斷的深入生活，扎根人民，感受老百姓的酸甜苦辣和喜怒哀樂，才能創作出接地氣的精品力作，才能不辜負心新時代人民對美好生活的期盼。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 實習記者：武毅）

