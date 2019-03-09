劉月寧談文化交流：中國音樂深層次走進去

全國政協委員，中央音樂學院教授劉月寧（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）3月9日下午，全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第二場委員通道集中採訪活動。全國政協委員，中央音樂學院揚琴教授、博士生導師劉月寧介紹說，中國音樂已經從簡單的走出去到深層次的走進去。相信在不久的未來，與世界分享中國音樂，讓它屬於每一個人，這樣一種願景，將會展現在我們面前。



記者提問：“外國人對中國樂器了解多少？怎樣讓越來越多的外國人了解中國音樂？”



“我們現在在做的一件事，是培養外國籍專家。五年來，我們中央音樂學院培養了來自13國家的200多名師生。他們正在給我們展示中國音樂，現在我感覺對方已經能感受中國音樂的美了。中國音樂已經從簡單的走出去到深層次的走進去了。” 劉月寧表示，中央音樂學院每年舉辦為時兩周左右的國際音樂夏令營，探索出了一套“5次課學會，14節課上台”的一個中英雙語速成教學法。目前已經有加拿大學院組建了有相當演奏水平的中國民樂隊，在當地非常的活躍。



“和我們一起合作的丹麥、北美的這些國家的一些音樂學院，已經開設了中國音樂的學分選修課，在和而不同、尊重分享的前提下，尊重文化的交流拉近了世界各國人民的心，也使我們收獲了很多美好和感動。” 劉月寧指出，在這幾年的政協會議上，自己持續地在中國音樂海外傳播領域建言，相信在不久的未來，與世界分享中國音樂，讓它屬於每一個人，這樣一種願景，將會展現在我們面前，大家共同進步。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 實習記者：武毅）





