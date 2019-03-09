王艶霞談冬奧會籌備：下半年發布吉祥物

全國政協委員 北京冬奧組委體育部副部長王艶霞（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、北京冬奧組委體育部副部長王艶霞表示，我們國家具有承辦重大國際賽事的經驗，2008年奧運會留下了寶貴經驗，這次冬奧會都得到充分利用。她說，今年下半年將發布冬奧會吉祥物。



記者提問王艶霞：“介紹下北京冬奧會籌備情況？2022年中國將呈現給世界一場怎樣的冰雪盛會？”



王艶霞表示，北京冬奧會是我國重要歷史節點的重大標誌性活動，我們一定會落實政府工作報告要求，精心籌辦2022年北京冬奧會、冬殘奧會。她借用國際奧委會主席巴赫的一段話來回答北京冬奧會籌辦情況。巴赫說，“北京冬奧組委工作非常優秀，各方面規劃非常細致，所有進度都按時間表完成，這就是中國做事的方式。”



王艶霞說，我國籌辦國際賽事經驗豐富，2008年奧運會留下的寶貴奧運遺產，在這次籌辦工作中都得到了充分利用。目前，所有冬奧場館和基礎設施已經全面開工。“我們正在籌辦北京冬奧會和冬殘奧會的測試賽，今年下半年還將發布北京冬奧會的吉祥物，我國運動員也在全力備戰。”



“有朋自遠方來，不亦樂乎。我們會做好各方面的準備。2022相約北京！”王艶霞說道。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者 秦正陽 劉瓅澤）

