迪麗娜爾•阿布拉：文藝工作者要多下基層

新疆舞蹈家協會主席、全國政協委員迪麗娜爾·阿布拉（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員迪麗娜爾•阿布拉表示，文藝工作者要更多地到基層，到老百姓身邊向他們學習，從他們身上汲取營養，再創作出更多的符合新時代的優秀作品。



記者提問：“請迪麗娜爾•阿布拉委員講講新疆的女性在新疆演出的故事，您認為作為少數民族藝術工作者，能做出什麼貢獻？”



“我的藝術人生扎根在祖國美麗的新疆，‘我們的中國夢’—文化進萬家、‘送歡樂下基層’演出活動在新疆火熱開展。文藝工作者們帶著老百姓喜聞樂見的優秀的作品到人民中去，為他們送去文化精神食糧，通過我們的文藝演出，能夠讓老百姓感受到黨和國家給老百姓美好生活帶來的關心、關懷、幫助。”



迪麗娜爾•阿布拉回憶說，“我們到阿克蘇一個村文化大院演出，零下9度寒冷的天氣。大院裡人山人海，文藝工作者邀請村民們一起跳起來、唱起來，場面非常的激動。村民們看到我們穿著短袖和紗裙為他們表演時，把他們的棉衣和披肩都脫下來給我們穿上。”



“老百姓渴望文藝的精神打動了我。”迪麗娜爾•阿布拉表示，文藝工作者要更多地到基層，到老百姓身邊向他們學習，從他們身上汲取營養，再創作出更多的符合新時代的優秀作品，來回饋人民和偉大的祖國。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽）

