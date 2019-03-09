廷•巴特爾談保護草原：喊破嗓子不如做出樣子

內蒙古錫林郭勒盟牧民、全國政協委員廷·巴特爾（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在今天下午舉行的全國政協十三屆二次會議第二場委員通道上，全國政協委員、內蒙古錫林郭勒盟牧民廷•巴特爾表示，喊破嗓子不如做出樣子，我們有責任保護內蒙古大草原，讓內蒙古的大草原更美好。



“我擔任嘎查書記已經40年了，為了讓更多的年輕牧民畢業生接好這班崗，我把這個嘎查書記已經交給了我們新畢業的大學生們。” 廷•巴特爾表示，現在習主席對內蒙古草原生態特別重視，我們也很高興，願意把草原生態建設得更好。



“我在村裡頭啟動了‘減羊增牛’，為了保護好更好地保護草場。” 廷•巴特爾說，喊破嗓子不如做出樣子，“我把自己家草場上的羊群賣掉，改成養牛，讓嘎查的牧民都跟我學習，這樣效益很好。我用我們家所有財產抵押，牧民的收入要是降低了，由我來賠償。”



廷•巴特爾介紹，經過生產模式改革後，當地草原生態建設得到加強，牧民們的生活也有了明顯改善：嘎查2002年人均收入700元，到現在人均收入已經到了18800元。很多牧民自願到他家來學習培訓，“現在每年要培訓上萬名的牧民。”



廷•巴特爾說，草場養牛減羊後，野生動物有了很多，像麅子、狐狸、獾子這些野生動物，夏天一些鳥類也到草原上繁衍，他們在草原上生蛋，孵出小仔，冬季返回南方。“我們有責任保護內蒙古大草原，讓內蒙古的大草原更美好。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽）