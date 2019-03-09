聯合國環境規劃署：期待中國分享環保經驗

中評社北京3月9日電／聯合國環境規劃署代理執行主任喬伊絲·姆蘇亞日前在接受新華社記者專訪時表示，中國在環保領域有很多值得分享的成功經驗，在即將召開的第四屆聯合國環境大會上，期待中國分享這些經驗。



第四屆聯合國環境大會將於本月11日至15日在肯尼亞首都內羅畢召開。本屆大會的主題是“尋找創新解決辦法，應對環境挑戰並實現可持續消費和生產”。



姆蘇亞說，中國先進綠色科技的應用以及民眾環保意識提升，令中國近年來在空氣污染、水污染治理等方面取得了明顯成果。她說，中國在生態環境治理中做到環境保護和經濟增長的平衡，恰好證明了環保行動與保持經濟增長並不對立。



“中國在環保領域有很多值得分享的成功經驗，”姆蘇亞說，“比如政府如何在污染防治中制定政策。”



姆蘇亞曾作為世界銀行東亞和太平洋地區協調員在中國常駐，至今她仍對中國保持密切關注。談及正在北京召開的全國兩會，她對中國政府“加強污染防治和生態建設、大力推動綠色發展”的表態印象深刻，也對二氧化硫、氮氧化物排放量要在今年下降3%等目標表示讚賞。



世界銀行報告數據顯示，目前全球生產的電力中大約66%仍來自化石燃料。姆蘇亞說，“我們需要努力全面實現向可再生能源轉型。清潔能源擁有巨大的潛力，在保護地球的同時也改變人們的生活和經濟。”



姆蘇亞認為，中國在新能源領域已經擁有先進經驗，已經出現一批新能源技術企業，可幫助全球應對環境挑戰。



聯合國環境大會是世界最高級別環境論壇，致力於解決當今世界面臨的重大環境挑戰。大會每兩年舉辦一次，與會者包括國家元首、環境部長、跨國公司首席執行官、非政府組織等。



（來源：新華網）

