楊偉民：我國經濟長期向好的基本面沒有變

全國政協十三屆二次會議現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。楊偉民委員就“我國經濟長期向好的基本面沒有變”這一主題展開發言，提出我國經濟總體平穩，穩中有變，變中有憂，但經濟長期向好的基本面沒有變。



發言全文如下：



當前，我國經濟總體平穩，穩中有變，變中有憂，經濟面臨下行壓力，但這並沒有改變我國經濟長期向好的基本面。



第一，需求基礎和供給條件沒有變。我國是擁有近14億人口的發展中大國，這是我國經濟長期向好的獨有優勢。在經歷高增長階段後，會跌入低增長陷阱，這是截至目前的國際經驗，但未必適用於我國。因為所有經歷高增長進入高收入行列的國家，其人口規模同我國相比，完全不是一個數量級。我國市場空間廣闊，城鎮化率還不高，汽車普及率較低，基礎設施還有不少缺口。我國人力資本豐富，儲蓄率高，產業體系完整，創新能力正在快速提升，鄉村振興和生態文明建設會催生新的增長點。深化市場化改革可以激發近14億人的積極性、1億市場主體的活力，這是我國最大的潛在生產力、創造力。只要我們善於從長期大勢看當前形勢，就不應該喪失信心。只要我們善於用市場化辦法激發需求、優化供給，潛在的增長就會轉化成現實的增長。



第二，重要戰略機遇期沒有變。世界正處於百年未有之大變局，我國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。當然，“機遇”的內涵發生深刻變化，過去利用世界經濟較快增長和全球化深入發展來吸引外資、擴大出口、用市場換技術的機遇，已經轉化為經濟結構轉型升級、提升科技創新能力、深化改革開放、加快綠色發展、參與全球經濟治理體系變革的新機遇。只要我們把握好這些新內涵，並據此解放思想、重塑規則、改革體制，就能化危為機，把外部壓力轉化成高質量發展的新動力。



第三，供給側結構性改革的主線沒有變。供給側結構性矛盾是現階段我國經濟運行的主要矛盾。近年來的製造業減速，以及去年的消費投資雙減速，都有供給側結構性矛盾的影子，背後是要素配置扭曲，這是中央提出供給側結構性改革的實踐基礎。2016年以來，供給側結構性改革取得明顯進展，化解了不少過剩產能，處置了一批“僵屍企業”，宏觀杠杆率趨於穩定，過高的房價得到遏制，新產業新產品新技術新模式不斷湧現、帶動力增大。只要我們堅持向改革要動力，深化供給側結構性改革，實行“鞏固、增強、提升、暢通”的方針，更多用市場化法治化手段矯正要素配置扭曲，市場經濟的自我糾偏機制就會發揮更大作用，經濟發展的韌性就會增強。



第四，宏觀調控精准施策的思想方法沒有變。針對經濟運行和政策執行中的突出問題，中央經濟工作會議都作出了相應部署。如：要把握好多目標平衡，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，防止顧此失彼；要實行逆周期的宏觀政策，面向供需雙向發力，既要推進供給側結構性改革，也要穩定總需求，防止政策順周期和供需偏離；要實施更大規模減稅降費，讓企業看到生產經營是有利潤的；要改善貨幣政策傳導機制，讓合理充裕的流動性切實流入饑渴的民營企業、小微企業，讓他們看到投資是有來源、有回報的；要以增強微觀主體活力為重點推動相關改革走深走實，防止改革空轉、企業無感；要激勵幹部擔當作為，防止有約束無激勵、強約束弱激勵、約束層層加碼激勵層層遞減；要鼓勵創造性貫徹落實中央決策部署，防止怕問責而運動式、一窩蜂、一刀切等。只要我們貫徹落實好中央經濟工作會議精神，影響經濟下行的短期因素就會不斷消除，市場預期和企業信心就會增強。



總之，下行是前進中的波動，問題是成長中的陣痛。面對各類風險挑戰，人民政協要按照汪洋主席在常委會工作報告中的要求，“必須服務大局、維護大局，堅決貫徹中共中央決策部署，在履行職能中凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，齊心協力共襄偉業。”我們有黨中央的堅強領導，有市場主體的不懈創新，有億萬人民的共同奮鬥，克服了眼前的困難，前面必將一片光明。謝謝大家。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後方支援記者：徐明灼）

