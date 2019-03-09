高通要求蘋果在專利侵權案中賠償3100萬美元

中評社北京3月9日電／北京時間3月9日凌晨消息，高通公司周五表示，它要求蘋果公司因侵犯其知識產權而支付3100萬美元的賠償金。



作為這兩家公司之間長期存在的法律糾紛的最新轉折，這個審判集中在三項高通公司技術專利。高通聲稱蘋果公司在未經許可下在某些版本的iPhone上使用這些專利。高通公司認為，蘋果公司應該基於每部涉嫌侵權的iPhone給高通1.40美元。



其中一項專利允許智能手機在設備開啟後快速連接到互聯網。另一個涉及圖形處理和電池壽命管理。第三項專利是通過引導應用處理器和調制解調器之間的數據流量，讓手機上的應用更輕鬆地下載數據。



這筆3100萬美元對蘋果公司來說簡直可以說是九牛一毛，去年該公司曾短暫成為一家市值達到1萬億美元的公司。但高通公司若勝利將有助於彰顯其作為手機元器件創新者的聲譽，並塑造這樣的公信力即iPhone中大量採用了這些創新。



這個賠償數字是由Torrey Partners的經濟學家兼董事總經理Patrick Kennedy計算的。這些侵權是針對從2017年7月開始銷售的iPhone，包括了英特爾使用的芯片，後者取代高通作為蘋果公司的元件供應商。2016年，蘋果公司開始在某些型號的iPhone 7和7 Plus中使用英特爾調制解調器。現在，蘋果公司在所有最新款手機中都選擇了英特爾的調制解調器。



在質詢中，蘋果法律顧問Joe Mueller試圖破壞Kennedy的結論，這一結論是基於另一位高通證人的技術分析。Mueller說他誇大了專利技術的一些價值。



兩家公司之間的法律衝突已經成為一個廣泛的傳奇故事。兩年前，聯邦貿易委員會在包括蘋果和英特爾在內的重量級企業的幫助下，指責高通公司壟斷了調制解調器芯片。該機構認為，高通公司的高專利費率使競爭對手無法進入市場，從而推高了手機的成本並傷害了消費者。該審判於1月份開始，各方目前正在等待作出裁決。



由美國地區法官Dana Sabraw主審的聖地亞哥審判，比其他部分的法律糾紛更具技術性。但它可能會影響手機的製作方式和成本。



該審判還為4月份兩家公司之間的授權會議設置了舞台。這兩家公司一直在爭論蘋果公司為獲得高通公司的專利授權支付多少費用。蘋果公司為每部iPhone 支付7.50美元，但蘋果首席運營官Jeff Williams在1月證實蘋果公司應支付的不到這個價格的五分之一。



（來源：新浪科技）